要女童「蹲著尿背單字」再偷拍！美語補習班狼師二審改判6年半

▲美語班狼師要求女童「蹲著尿背單字」，再以手機偷拍。（示意圖／達志影像）

記者吳銘峯／台北報導

台北市某連鎖美語班爆出偷拍狼師！楊姓碩士生2022年在此兼差任教時，涉嫌以手機偷拍女童，還以背單字的名義，要求一名小一女童「蹲著尿背單字」，藉機偷拍。女童發現後告知父母，楊男遭逮後，被查出涉嫌對4名女童偷拍，一審重判有期徒刑10年，案經上訴，高等法院二審30日改判6年6月。可上訴。

判決指出，楊男2020年間仍在某私立大學進修部攻讀碩士時，也在台北市某連鎖美語班擔任英文助理教師及英文授課老師。沒想到他竟藉此對女童偷拍，他在2022年的上課期間，以手機或錄影筆開啟錄影功能，在女童均不知情的情形下，偷拍女童大腿或穿著內褲的不雅影片，總計有4名女童遭偷拍。

而在2022年12月底，他還針對其中一名女童拍攝更多影片，當天傍晚在美語班的員工專用廁所內，他向該名女童謊稱要到廁所玩英文單字卡遊戲。他先在坐式馬桶廁間地面上鋪設衛生紙，並在該廁間內左側牆面上張貼英文單字卡，要女童面對該牆壁蹲在衛生紙上方如廁，臀部則面對楊男所在廁間，並在如廁過程中答覆英文單字。楊男則趁機將手機伸入廁間隔間牆壁下方縫隙，偷拍女童如廁畫面。

不過女童如廁時，看到楊男伸入的手機。回家後女童告知母親，母親驚覺有異，要求女童寫出楊男的名字後，報警處理。檢方逮捕楊男，清查其手機後，才發現除了該名女童被偷拍以外，還有其他三名女童也遭偷拍隱私部位，因此檢方依照《兒童及少年性剝削防制條例》提起公訴，一審審理後，將楊男重判有期徒刑10年。案件上訴第二審。

高等法院二審於30日宣判，因為楊男與部分被害女童達成和解，刑度有所減輕，高院最後改宣告楊男有期徒刑6年6月。