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社會 社會焦點 保障人權

高齡更生人重建與重生之路更漫長遙遠　更保台東分會陪伴在左右

▲▼更生保護會協助高齡復歸社會的潘先生。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲高齡的潘先生出獄後，回到長濱鄉，過著困苦的生活。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

更生人因案入獄服刑，出獄後可能已經是高齡的更生人，由於在獄中沒有機會積存退休金，高齡的更生人出獄後，求職更是困難，也大大減少在社會中生存的能力。更保台東分會最近接手一名63歲的潘姓更生人案件，透過陪伴、技職訓練、溝通媒合，讓更生人更穩固的生活，順利復歸社會。

本件案主潘先生，現年63歲，因毒品案服刑多年。出獄後，他面臨與社會脫節的困境，心中充滿不確定。沒有存款，捕魚維生的船隻已破壞，無工作也無依靠。唯一同住的哥哥關係疏離，甚至形同陌路，且哥哥曾花光潘男的存款，兄弟情感如寒冬般冰冷。他回到台東長濱鄉內兄弟共有的房子，對未來感到迷茫。他曾嘗試找工作，卻因年齡、前科及缺乏技能屢遭拒絕。他坦言：「全村的人都知道我坐過牢，看我的眼神都不一樣。」這種被社會排斥的失落讓他幾乎喪失希望。

更保臺東分會個案管理師主動介入，耐心聆聽他的故事，不帶偏見，了解其背景需求，展開個別化社工服務，協助潘男重訂生活目標，逐步建立社會支持網絡。

個管師連結當地就業服務台，協助潘男參加木工職訓，並透過村長媒合簡單修繕與打掃臨時工作，讓他重拾工作節奏與信心。經濟方面，個管師協助申請慈濟基金會緊急生活補助，並定期領取實物銀行物資，穩定基本生活。心理重建亦是重要一環，個管師安排臺東地檢署心理諮商，協助潘男釐清長年壓抑的情緒與信任困難。經過多次晤談，他學會與過去和解，認識自己值得被接納，重新建立人際連結。

數月來，潘男努力適應社會，與村民互動漸趨融洽，能自行尋找工作及獲得親友協助，逐漸自給自足。他的眼神不再無助，而是充滿希望與感激。透過個管師的陪伴與社會資源的支持，潘男的人生逐步回歸正軌。即使跌入谷底，每個人都值得被重新接納，只要有人願意伸手，為被遺忘者點亮希望之燈，人生皆有重啟的可能。

▼更生保護會協助高齡復歸社會的潘先生。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲▼更生保護會協助高齡復歸社會的潘先生。（圖／臺灣更生保護會提供）

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