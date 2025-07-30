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人妻賺3萬4「養老公」嘆存不了錢　開銷曝光！全場看傻了

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO薪水要養老公，但老公只要養車子。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「一定要存錢嗎？」一名人妻抱怨，她與老公雙薪6萬8000元，但生活開銷大到幾乎存不了錢。她負責日常支出如吃飯、出遊費用；老公則負擔油錢、牌照稅與車子保養等，但娘家人仍三不五時提醒她要存錢，讓她壓力山大。文章引發網友看傻，「你們開銷好不公平」、「養活自己都很吃力吧」。

一名女網友在Dcard表示，她跟老公都月收3萬4000元，沒打算生兒育女，平時生活開銷由原PO負責，像是吃飯、出遊費等；隊友則是負擔所得稅、油錢、牌照稅與車子保養費等，公公還過戶一棟房子給老公。

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而問題來了，娘家家人看到小兩口的生活模式後，頻頻建議原PO要存錢，這讓她感到壓力大，「但真的就存不了...平常開銷很大又兩人份！」原PO還說，曾想過要去賺外快，但不知道做什麼副業，因此好奇大家怎麼看？

底下網友紛紛看傻回應，「先別說小孩什麼的...3萬4連養活自己都很吃力吧」、「這種收入根本沒有所得稅吧？甚至還能退稅」、「先生養車，太太養先生，把車賣掉就可以存錢了」、「只覺得你們開銷好不公平，但你接受就好」、「現在不是隨便做個餐飲都有4萬以上」、「那就不要存啊，等到發生什麼急需要用錢，就不要和你身邊的人借錢」、「你們老了只剩下一間老房子，沒有足夠的現金，退休後吃飯生活醫療費用怎麼辦？光靠勞退也不夠吧」。

有人直白勸說，「存錢是為了預防突然的大開銷，明天跟意外不知哪個先來，突然來個疾病也不是沒可能。我家就是這樣，原本生活順順的，所以把錢拿去投資，預期隔年可以回收，結果我爸在某個晚上突然腦出血」。

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