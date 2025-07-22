國光客運半年2度欠薪　公路局出手「強制階段性路線整併」

▲國光客運今年已2度延遲發放薪資。（圖／國光客運提供）

記者周湘芸／台北報導

疫後客運業營運困難，國光客運被爆料，半年內2度拖欠薪水，公路局今派員查核，並表示，將對國光客運強制進行階段性部分路線調整整併，包括高雄、墾丁等6條路線，協助該公司具體改善財務狀況、提升路線經營效益。

國光客運今年2月發內部信指出，由於政府9千萬餘元補助（貼）款項未到位，員工薪資無法如期匯入；今又有員工在社群平台指出，國光客運本應在每月20日匯入薪水，7月薪資卻尚未到帳，已是半年來第二次。

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公路局表示，針對國光客運再次發生薪資延後發放情事，公路局7月16日即與國光客運公司董事長面談了解薪資準備情形，要求該公司務求保障民眾乘車需求及員工與駕駛人權益，確實將薪資發放入帳，經台北區監理所連日監督協調，已確認國光客運於今天下午完成薪資轉帳作業。

公路局指出，國光客運今年已發生2次薪資延發情事，為避免類似情事再次發生，將對國光客運強制進行階段性部分路線整併，包括9117高雄－台17線－墾丁、9127高雄－台88線－東港－大鵬灣、9188高雄－台88線－鵝鑾鼻、9189高鐵左營站－台88線－小灣、1773屏東－恆春、1780屏東－佳冬－枋寮，協助公司對民行需求路線提供永續客運服務。

國光客運表示，規模愈大的業者受疫情衝擊愈大，疫後老闆已經拿出很多個人資金彌補虧損，至今仍沒有改善，這次也是在檢討資金問題，目前籌措資金都已經到位並發放，為表歉意，提供所有員工一天特休假。

國光客運強調，目前公司營運都正常，國光客運長年配合主管機關政策執行公共運輸工作，現在遇到問題也跟主管機關聯絡尋求方法，包括研討虧損路線調整及公司土地、房舍資產活化。