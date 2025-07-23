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東京吃好住好！爸回國「愣見刷30萬」差點吐血　網轟：太刺激了吧　

▲▼ 迪士尼,東京,東京迪士尼,Disney。（圖／記者施怡妏攝）

▲東京迪士尼。（示意圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／劉維榛報導

出國盡情刷卡，回來慘變窮光蛋！一名男網友自曝，去東京一路上無節制狂刷卡，帶家人吃好住好、豪玩迪士尼，結果回國才查看明細，「竟然刷了快30萬！」礙於最近還要繳燃料稅、孩子補習費，帳戶空空的原PO只好申請信貸，選擇10年攤還40萬貸款，引來全場罵爆「這樣玩法太刺激了吧！」

一名男網友在臉書《存錢公社》表示，5月全家人一起去東京遊玩，一路吃好住好、迪士尼也沒錯過，但玩樂過後的現實很殘酷，原PO回國查看卡費明細，整個人差點吐血，「竟然刷了快30萬！」

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原PO一臉無奈坦言，一口氣繳完這驚人卡費，導致他銀行帳戶瞬間清空，苦惱著接下來有各種大筆開銷，像是小孩學費、補習費與燃料稅等，正當他內心壓力暴增之時，竟在手機滑到信貸廣告。

經過試算後，他發現若貸款40萬，可以攤還10年左右，最低月付只需3000多元，且老婆也同意此做法，因此原PO決定馬上申請解燃眉之急。

對此，原PO勸世喊話，「以後也記取教訓了，真的要理性消費，平常也要有存備用金的習慣啊！」

底下網友紛紛搖頭回應，「是月光族？心臟真的大顆，敢這樣花」、「出去玩都是要有計劃的！沒先存錢怎麼敢這樣玩」、「我跟老公兩人去東京北海道7天度蜜月也才花11萬」、「根本沒資格去玩」、「這樣玩法太刺激了吧！我們機票飯店的費用繳完後，出發前以台幣抓個預算換日幣，去日本都只用日幣結帳，盡量不刷卡，就可以控制開銷」、「還沒出國之前，應該就會先抓預算+旅途費用支出，先算好ok才會出國」。

不過貸款10年，每月最低只要還3000多元的部分，引來網友質疑真實性，「太假了～刷卡APP都可以即時查證，怎可能回國才知道？30萬額度絕對收入夠高」、「借40萬，10年還貸36萬？滿滿的沒邏輯」。

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