月薪5萬！她公開「工作內容」求問合理嗎　網一算：老闆省10萬

▲原PO分享她的工作內容。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

薪水5萬元，要做的工作通常有多少？近日就有網友發文分享她的工作內容，包含繪圖、會計、人資等，這樣的工作內容，是合理的嗎？如果是大家的話，會做到什麼程度？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「拿五萬的薪水會做多少事」為標題發文，提到她在一家小公司上班，不只要採購、繪圖、當會計、人資，還要做雜事、打掃，並且幫大家開門、關門。

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原PO也說，如果需要加班的話，他們是不會給加班費的。對此，她就想知道，這樣的工作內容合理嗎？大家如果領5萬元的薪水，會做到什麼程度呢？

貼文曝光後，有網友表示，「打雜+打掃=總務33000，採購40000，繪圖38000，會計+人資45000，合計156000，老闆省下106000」、「合不合理完全看個人，但這工作是五人份欸，我最多就打雜+打掃，然後後面最多再撿一份工作做，準時上下班、沒加班費絕不加班，工作再增加我就離職」、「比起領多少，我覺得更應該看這間公司有沒有讓你有發展、成長的可能」、「小公司都是這樣，根本分工不明確，有些工作都搞不清楚到底是誰要做」。

也有網友回應，「有人跟你一樣雜，薪水卻只有3萬初」、「我以前跟你一樣，但少人資、多了工程師職，但薪水2.8萬」。