俄羅斯8.8強震=8千顆原子彈威力　專家揭3跡象：全球強震期開始

▲堪察加半島發生規模8.8強震，釋放能量相當8000顆原子彈。（圖／中央氣象署提供）

記者許敏溶／台北報導

俄羅斯堪察加半島外海今（30日）上午發生規模8.8強震，俄羅斯北千島市更出現4公尺海嘯。地震專家郭鎧紋表示，這起強震原因為太平洋板塊隱沒到北美板塊造成，釋放能量相當8000顆原子彈，未來可能有規模7以上餘震。雖發布海嘯警報，但預估對台灣沒影響，但也代表地球第六長的地震平靜期結束，並進入活躍期，預估未來規模8以上地震會很頻繁。

俄羅斯遠東堪察加半島（Kamchatka）今天早上發生規模8.7強震，稍早美國地質調查局（USGS）上修到規模8.8，日本也發布海嘯警報。根據俄媒Mash曝光的畫面，首波海嘯已抵達俄羅斯抵達北千島市（Severo-Kurilsk）沿岸，浪高達4公尺，現場警報聲大作。

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地震專家郭鎧紋表示，規模8.8強震原因為太平洋板塊隱沒到北美板塊造成，也形成千島海溝，釋放能量相當8000顆原子彈，目前已經出現6.9、6.3餘震，預估未來可能有規模7以上餘震。而堪察加半島算是地震頻繁地區，在1952年曾發生規模9.0強震。

目前俄羅斯與日本都發布海嘯警報，但郭鎧紋初步判斷，海嘯波主要往震央東南方移動，但台灣位於震央西南方，故應該不會影響，但最終決定權還是要由中央氣象署根據實際情況決定。

郭鎧紋也提出3個可能發生大地震跡象，包括「規模7地震出現、南北極區地震異常、規模6地震頻率急增」。

郭鎧紋說，規模8強震發生前，會先出現規模7地震，在7月20日，堪察加半島發生規模7.4地震。其次是南北極地區出現頻繁地震時，也是規模8強震的可能前兆，最後則是規模7地震出現後，1個月內若全球規模6地震超過13次，也可能是警訊，而到昨天共有18個，顯示符合他的預測。

郭鎧紋提醒，全球在2021年發生3個規模8以上強震後，直到今天才發生規模8強震，結束第6長的平靜期，也代表地球地震活動將進入活躍期，根據過去歷史，預估未來規模8以上地震會很頻繁，民眾要注意。