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抗中保台牌年輕人不買單？李正皓籲民進黨：有義務進化

726大罷免結果「大失敗」，掀起民進黨內檢討聲浪。（本刊資料照）

▲726大罷免結果「大失敗」，掀起民進黨內檢討聲浪。（圖／鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

726大罷免結果出爐，「24+1」政治人物全部過關都未被罷免，除了罷免團體感到沮喪，民進黨也掀起檢討聲浪。政治評論員李正皓今（29）日po文，分析為何抗中保台牌年輕人不買單？他呼籲民進黨有義務進化，應放下執政心態，用在野黨的心態與姿態來打選戰、來與公民互動。

大罷免結果「大失敗」，掀起民進黨內檢討聲浪。李正皓今於臉書po文，分析為何抗中保台牌年輕人不買單？因為對於2000年之後出生的年輕人來說，活到今年25歲，人生中17年的執政黨叫民進黨，等到2028年總統大選時，這位年輕人28歲，民進黨執政占他人生20年。民進黨才是他人生中長期執政的政黨，他在年輕時所遭到的所有不順，買不起房、找不到工作……等，在主觀意識中該負責的政黨叫民進黨，「這種情緒在政治術語中稱『執政包袱』。」

李正皓還點出「長期執政對於民進黨造成什麼質變？」他將視角轉換成一位2000年大學畢業（22歲）加入民進黨的黨公職，現在47歲，他25年的黨公職人生可能從助理開始，現在或許是民代，或許在某個民進黨執政的縣市服務，或許是在政府擔任官員，但25年黨齡中17年都是執政黨，有很大機率忘記在野的感覺。若他是在2016年後才加入民進黨，那到2028年為止，職涯的前12年，一分鐘在野黨都沒當過，「根本不知道什麼叫做在野。」

李正皓認為，自己從來不覺得一個政黨長期執政是健康的，權力使人腐敗，絕對的權力使人絕對腐敗這是必然的真理，但此時此刻，中國對台灣的入侵迫在眉睫，內政不談，在對外上唯一能讓他相信的執政黨叫民進黨，「所以此時此刻民進黨就有義務進化，而非等到被選民淘汰後，透過在野的挫折來改革。」至於民進黨要如何進化，他則建議放下執政心態，用在野黨的心態與姿態來打選戰、來與公民互動，「野一點、狠一點，此時此刻『優雅』與『姿態』是最沒用的東西。」


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