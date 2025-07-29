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「房主任」脫口秀掀女權熱議　官方批「挑性別對立」

房主任在脫口秀表演中自爆遭丈夫家暴，許多觀眾都被她感動。（翻攝微博）

▲房主任在脫口秀表演中自爆遭丈夫家暴，許多觀眾都被她感動。（圖／翻攝微博）

圖文／鏡週刊

一位自稱「房主任」的50歲中國農村婦女，在脫口秀節目中以獨特的幽默感細膩訴說30年婚姻中家暴的陰影與女性面臨的困境，觸動了無數觀眾的心弦，讓許多人「笑著笑著就哭了」。然而，這份感動在網路上持續發酵後，也引來了中共宣傳部門的關注。浙江省宣傳部隨後發表評論，雖未直接點名，卻嚴厲批評此類脫口秀內容「挑起性別對立」，認為這已偏離了「思想交流的本質」，淪為「情緒宣洩的工具」。

房主任（本名樊春麗）在脫口秀舞台上揭露自己遭受丈夫家暴的經歷，但父母卻因怕丟臉而拒絕支持她離婚，樊春麗仍選擇自力更生，於2023年加入脫口秀俱樂部，並在2024年成功離婚，也爭取到兩名女兒的撫養權。然而，針對這類內容，浙江宣傳部發表評論指出，脫口秀本應是情緒宣洩的管道，卻淪為激化性別對立的催化劑，呼籲脫口秀創作者應在「冒犯」與「共鳴」之間謹慎拿捏，提倡將「冒犯」轉化為「建設性」的討論，而非局限於性別對立的層面。

這番評論激起了許多網友的不滿，質疑：「難道單純陳述事實就是在挑起男女對立嗎？」不少人指出，在中國一旦從女性角度切入問題，似乎很容易就被貼上「性別對立」的標籤，凸顯出官方過於敏感。報導指出，中國政府近年來持續打壓女權運動，例如2015年「女權五姊妹」因反性騷擾抗議而被捕。雖然當局未全面封殺社群媒體上的溫和討論，但房主任作為一位來自農村、經濟條件不佳且學歷不高的女性，她的意外竄紅，很可能加劇了官方的疑慮，恐加強審查。

倫敦政經學院教授孟冰純分析指出，房主任的成功具備特殊意義，作為一名農村中年女性，而非傳統意義上的城市自由派女權精英，房主任的受歡迎程度反映出中國社會中對性別和父權價值觀的不滿，其普遍程度可能遠超官方預期。此前曾發生女脫口秀演員楊笠因調侃「普信男」而遭到強烈抵制，甚至迫使京東出面道歉並與其解約的事件。

女權主義者弦子認為，目前能播出的脫口秀內容已相當溫和，因為只要觸及中國女性權益的敏感議題，如暴力和性騷擾，都無可避免地會指向政府在這些問題上的不作為。弦子預期隨著浙江官方的評論發布，串流平台將面臨壓力，很可能會逐步刪減相關內容。她悲觀認為若脫口秀因政府關注而持續遭受審查，未來發展將舉步維艱。

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