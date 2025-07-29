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魚池鄉閒置鄰里公園將重劃利用　8／14辦理說明會

▲南投縣政府將於8月14日辦理「魚池整體開發區案」辦理市地重劃意願調查說明會。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府將於8月14日辦理「魚池整體開發區案」辦理市地重劃意願調查說明會。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

魚池鄉秀水路旁之鄰里公園兼兒童遊樂場用地，經劃設後迄今未開闢，南投縣政府表示，將透過都市計畫公共設施用地專案通盤檢討方式，將本區劃設為整體開發區，以市地重劃方式辦理整體開發，並於8月14日召開意願調查說明會。

南投縣地政處已於21日在國姓鄉鄉公所3樓會議室舉辦「國姓整體開發區」市地重劃意願調查說明會，而「魚池整體開發區」市地重劃意願調查說明會當天將於魚池鄉鄉公所4樓禮堂舉辦，向土地所有權人說明市地重劃相關規劃及權益事項，並蒐集地主對參加公辦市地重劃意願，作為後續推動的參考依據。

▲南投縣政府已於7月21日辦理國姓整體開發區案辦理市地重劃意願調查說明會。

▲南投縣政府已於7月21日辦理國姓整體開發區案辦理市地重劃意願調查說明會。

縣府說明，魚池整體開發區坐落魚池鄉，位於魚池都市計畫區南側，為解決公設保留地問題，促進土地合理、有效利用，參考鄰近分區附帶條件變更為住宅區，並配置必要性公共設施；本案整體開發面積約6544平方公尺，除規劃約5176平方公尺住宅區，另劃設鄰里公園兼兒童遊樂場、廣場及道路用地等共約1368平方公尺公設用地，未來重劃完成後，透過妥善的公共設施用地規劃與道路系統改善，地主重劃後分配回住宅區土地均面臨道路且可建築使用，減少土地經界糾紛，並消除畸零地等不利土地處分利用問題，提高土地價值。

縣府地政處提醒，如民眾有不清楚或想進一步了解重劃相關作業，可電洽土地重劃科（049-2221563），將有專人解答服務，並請土地所有權人撥空填寫意願調查表，填妥後於9月2日前寄回地政處進行統計，作為後續推動的參考依據。

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