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南投肺炎鏈球菌疫苗公費接種對象　新增55至64歲原民

▲原住民肺炎鏈球菌疫苗公費接種實施對象年齡，自8月起降至55歲。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

▲原住民肺炎鏈球菌疫苗公費接種實施對象年齡，自8月起降至55歲。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

依疾病管制署歷年疫情監測，「肺炎鏈球菌」是造成社區型肺炎感染最主要的病原菌；南投縣衛生局表示，13價結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13)公費接種實施對象，自8月1日起將新增55至64歲原住民，提醒具原住民族身分之「55到64歲原住民」、「65歲以上民眾」及「19到64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD)高風險對象」，皆可至全縣13鄉鎮衛生所或合約院所接種。

縣府衛生局表示，本次擴大實施公費接種對象以114年為例，實施對象為民國59年(含)以前出生者，即以「接種年」減「出生年」大於、等於55歲者，提供1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13)及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗(PPV23)，以維護該年齡層族群健康、降低因感染肺炎鏈球菌導致嚴重的併發症或死亡，減少醫療費用支出；民眾接種肺炎鏈球菌疫苗，請備妥健保卡及原住民身分證明文件(如戶口名簿或戶籍謄本)前往接種，以維護自身權益。

▲原住民肺炎鏈球菌疫苗公費接種實施對象年齡降至55歲。（圖／南投縣衛生局提供）

縣府衛生局指出，肺炎鏈球菌疫苗可與流感、新冠疫苗同時接種於不同部位，亦無須間隔任何時間接種，請民眾依下列接種原則與自己的過往接種史接種：一、從未接種者，應先接種1劑13價疫苗，間隔至少1年（高風險對象間隔至少8週）再接續接種1劑23價疫苗；二、曾經接種肺炎鏈球菌疫苗者，又分曾接種23價疫苗者，間隔至少1年可接種1劑13價疫苗，曾接種13價疫苗或15價疫苗者，間隔至少1年（高風險對象間隔至少8週）可再接種1劑23價疫苗；三、已接種過13價疫苗或15價疫苗及23價疫苗者，則無需再接種。

衛生局提醒，接種對象中的高風險對象定義包括脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、「一年內」接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤及器官移植者，建議民眾前往接種前先電洽合約院所確認疫苗尚有庫存後再前往，相關接種資訊可至南投縣政府衛生局網站(https://ntshb.tw/nth03JRJFf )查詢，或洽詢該縣防疫專線049-2220904。

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肺炎鏈球菌疫苗公費接種原住民年齡55歲

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