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說好要報到！求職者「發現1事」反悔　她愣：大家會在乎嗎？

▲▼有些求職者會遇到面試時被要求再寫一次履歷的情況。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲面試者得知原PO是小主管後，面有難色。（示意圖／取自Pexels，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

是否會在意主管的年紀比自己小？近日有網友發文透露，28歲的她已經是公司小主管，並開了助理的職缺，然而面試時，求職者卻面有難色，後續也沒有報到，於是她便想知道大家是否也都會在乎主管的年紀大小？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「大家會在乎主管的年紀比較小嗎」為標題發文表示，今年28歲的她，在公司當小主管，由於最近公司擴編，因此她也開了助理的職缺。面試時，她的主管說明薪資結構，而工作內容則由她說明，起初面試者都可以接受，同時表明可以馬上入職。

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然而，後來面試者得知自己的主管是原PO時，卻面有難色，問說「這麼年輕？」且之後也沒有報到。原PO就說，因為這類情況已經發生好幾次，所以她就想知道，大家是否會在意主管的年齡呢？

▲面試,工作。（圖／取自免費圖庫pexels）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「會怕這個年輕主管是靠關係空降，本身沒能力但又惹不起，畢竟年輕有實力的人是少數」、「我只在乎薪水有沒有少給」、「與其說不喜歡年紀太小的主管，應該說不喜歡菜味很重的主管吧，會唸書跟會管人兩回事」。

也有網友表示，「用實力說話就可以了，我出社會8個月就一直是主管，有人開頭會質疑，可是到最後沒有人不服氣」、「我覺得合不合拍比較重要，這個無關乎年紀，每個工作崗位上的人也一定都有值得學習的地方」、「我以前也帶過很多年紀比我大的，但我一直都是實力決定一切，職場就是職場，沒有尊老愛幼這種事」。

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