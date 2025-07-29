【廣編】小孩子才做選擇！三大補給攻略「饗食力、行動力、超元氣」夏日出遊美力全開

▲Haleon夏日美力補給攻略，助你顧好饗食力、行動力、超元氣。

圖、文／赫力昂Haleon提供

全球消費保健龍頭赫力昂（Haleon），旗下擁有善存、挺立、保麗淨等多款保健領導品牌，貼近每個家庭的日常健康照護需求。隨著夏日腳步來臨，美力與健康，是度過完美夏日的關鍵！Haleon特別邀請健康美力特派員吳怡霈，結合自身的夏季保養經驗，為大家量身打造「夏日美力補給攻略」，攜手全聯、康是美、藥局等通路推出夏日健康好物，讓你從容迎接夏日每一次出發。

饗食力UP！夏日暢吃無負擔，消化順暢、調整體質都完美！

旅行中消化道容易鬧脾氣，這時候你需要善存3效順暢益生菌，嚴選雙專利益生菌*與鳳梨酵素，一小包就有3重好處，隨時隨地一包，顧好消化與代謝，1週養出6倍好菌**！

行動力UP！親子出遊好輕鬆，五大關鍵營養，健康隨行不掉隊！

Haleon健康美力特派員吳怡霈提醒，有行動力才能走得遠、玩得久！她推薦醫師信賴品牌「挺立UC-II關鍵迷你錠」，一錠含有40毫克UC-II專利成分，有效提升靈活度，全方位守護５大關鍵行動力#，跟著孩子動起來、爬梯、健行，都可以更安心，實現全家的理想假期！

超元氣UP！3C世代拍美照、遊山玩水、打卡分享，狀態在線超盡興！

Haleon健康美力特派員吳怡霈推薦善存男女綜合維他命，一次補充人體所需的22種營養素，還有專為熟齡族設計的銀寶，一錠搞定6大年輕好狀態++，維持超元氣。善存還有推出葉黃素．一天一顆輕鬆補充20mg葉黃素，好吸收^，3週看見不同^^，做好有神保養。無論是與朋友相約說走就走，用手機導航、查景點，抑或是日常長時間滑手機、追劇、使用社群，要記得把善存放進行李箱，為自己補充元氣營養！