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Costco獨家「桂格養氣人蔘 羅漢果新品」曝光！王建民推薦輕鬆袋著走，隨時補氣！

王建民,桂格養氣人蔘,補氣養身,羅漢果,保健品,補元氣（圖／品牌提供）

▲最可靠的牛棚教練王建民，展現高自律展現與絕對專注，迎接每次挑戰。（圖／品牌提供，以下同）

消費中心／綜合報導

對王建民來說，穩定不只是比賽裡的關鍵，退役後轉任教練角色，依然維持高自律的生活節奏。對於身體狀態的管理，他坦言：「穩住氣，比贏球更重要。」

長年以桂格養氣人蔘飲維持精氣神的他，這次與品牌再度攜手，誠心推薦日常補氣的好選擇-【桂格養氣人蔘 羅漢果穩氣配方】-延續雙蔘精華，加上無添加糖配方與羅漢果天然甘甜又潤喉，一包到位，在球場上也可以隨時隨地拿來送給年輕選手補充他們的精氣神！」

王建民,桂格養氣人蔘,補氣養身,羅漢果,保健品,補元氣（圖／品牌提供）

▲【桂格養氣人蔘 羅漢果穩氣配方】輕巧包裝好攜帶，隨時補給、回神充電，把節奏拉回正軌，穩穩不失控。

其實，這款【桂格養氣人蔘 羅漢果穩氣配方】不只是王建民的日常補給，也正是桂格人蔘飲首度推出的袋裝新品。設計上方便攜帶、一撕即飲，可以隨時補充精氣神，更採用無添加糖配方，讓現代人在追求健康之餘也能安心補氣更健康。以天然羅漢果甘甜取代冰糖，搭配完整白蔘、西洋蔘熬煮而成的雙蔘精華，兼具自然回甘口感與機能，能有效穩固精氣神。

王建民,桂格養氣人蔘,補氣養身,羅漢果,保健品,補元氣（圖／品牌提供）

▲【桂格養氣人蔘 羅漢果穩氣配方】少負擔又不失自然人蔘風味。

並且採用獨家皂苷MAX技術*，能完整釋放多元人蔘皂苷精華，有助維持專注力，對於長時間處於高壓或需要精神集中的工作族群，提供了一種輕鬆補充元氣的新選擇。再搭配蓮子、百合、甘草等複方調和中，溫潤少負擔，適合長期飲用，不論是應付緊湊行程、工作或家務壓力，天天一包即能維持最佳精氣神狀態。

王建民,桂格養氣人蔘,補氣養身,羅漢果,保健品,補元氣（圖／品牌提供）

王建民,桂格養氣人蔘,補氣養身,羅漢果,保健品,補元氣（圖／品牌提供）

▲全新推出、通路限定發售的【桂格養氣人蔘 羅漢果穩氣配方】，限時限量開賣，絕對不能錯過！

從球場走進日常，王建民選擇用養氣維持穩定狀態。在家，他習慣飲用瓶裝人蔘飲補元氣；出門在外，則隨身攜帶這款方便好攜的袋裝新品【桂格養氣人蔘 羅漢果穩氣配方】。無論是工作高壓、照顧家庭的疲憊時刻，還是需要提振精神的瞬間，都是輕鬆補充精氣神的理想選擇。

Costco獨家首賣中，記得留意這包讓建仔誠心推薦的日常元氣秘訣，說不定你也會像他一樣，一看到就默默放進購物車！

*係指透過獨家渦流工法，而能釋放最多元人蔘皂苷

線上購買連結：https://www.costco.com.tw/Health-Beauty/Supplements/Supplements-Digestive-Support/Quaker-Monk-Fruit-Ginseng-Tonic-65-ml-X-32-Pack/p/1142408

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