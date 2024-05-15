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美食當前卻遇口腔問題找上門？赫力昂*（Haleon）帶你輕鬆辨識問題

▲▼美食當前卻遇口腔問題找上門。（圖／業者提供）

圖、文／Haleon提供

母親節期間享受著全家團聚吃飯的時光，卻有很多人會因為不同的口腔問題而難以啟＂齒＂，影響團聚時刻的心情與大快朵頤的興致。像是「哎呀我咬牛排會牙齒卡卡不舒服^」、「我最怕吃冰引發牙齒酸痛感」、「擔心假牙被黏走的狀況發生」等，種種問題不僅是大家當吃貨的絆腳石，更可能影響日常生活交流！

全球最大的消費保健公司赫力昂*(Haleon)，以提供人們日常更好的健康為目標。為讓大家不再受困於口腔問題的漩渦，今年響應45屆亞太牙展「全民口腔健康」的主題，集合旗下口腔品牌，舒酸定、牙周適攜手參展。透過趣味口腔檢測闖關，帶民眾一起辨識潛藏的口腔問題。

若沒來得及趕上赫力昂*(Haleon)的口腔闖關活動也不用擔心，即使在家也還是能藉由「口腔健康檢測 – 測你的吃貨潛力值」線上檢測平台，透過yes or no向左向右的方式幫你評估目前口腔狀況，並視情況給予相對應的關鍵處理方法。

點擊觀看三種口腔問題情境短劇：https://youtu.be/yjevlVBuXhI
口腔問題這邊測：https://haleon-happymouthhappylife.com.tw/universal

*中文公司名稱依台灣政府最終核准為主
^係指牙齦問題造成的牙齦不舒服，有任何牙齒及牙齦問題，請諮詢您的牙醫師。

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