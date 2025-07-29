能高棒球節花蓮開戰！14縣市71隊參賽　四強賽有直播

▲能高棒球節開幕活動於7月27日在花蓮縣立棒球場舉行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮原住民傳奇棒球隊NOKO能高團是第一支遠征日本，踏上甲子園球場比賽的台灣棒球隊，花蓮縣政府為紀念這支代表台灣原住民的球隊，2017年起編列經費舉辦能高棒球節，廣邀全國各地棒球隊到花蓮打球，除以球會友之外，也學習NOKO能高團隊的精神，並希望擁有棒球夢的孩子在球場中發光發熱。

開幕活動於7月27日在花蓮縣立棒球場舉行，邀請能高棒球團球員陳清松之孫女陳秀珠女士到場鼓勵每位球員，除講述能高棒球的發展歷史外，也鼓勵球員們為了團隊的榮譽投入比賽，展現不懈精神與追求卓越的決心。

花蓮縣長徐榛蔚表示，能高盃賽事邁入第九年，歡迎來自全國各地的選手到花蓮打棒球，今年有14個縣市71支球隊總計一千九百多人參與這場盛會，希望大家都能藉由比賽以球會友，在棒球場上全力以赴，為自己及團隊爭取最高榮譽。

▲邀請能高棒球團球員陳清松之孫女陳秀珠女士到場講述能高棒球的發展歷史外，也鼓勵球員們為團隊榮譽投入比賽。

今年參賽的隊伍，包括7月7日至7月9日登場的12隊高中組，7月26日至7月29日登場的24隊國小組、23隊國中組，至於社會乙組有12隊，將在8月2日至8月3日對決。

為讓球迷掌握最新訊息，大會在7月26日至29日的四強賽特地安排精彩直播，球迷可從以下頻道收看，包括智林體育台臉書粉絲團、智林體育台YouTube頻道、MOD有線電視、花蓮能高盃全國棒球錦標賽臉書粉絲專頁等。

能高盃的參賽球隊也獲得花蓮觀光及伴手禮業者的熱情支持，除了多家飯店提供球隊折扣優惠之外，伴手禮及名產業者提供只要是參賽球隊到店消費即享折扣。能高棒球節的活動透過與觀光旅遊業的結合，希望讓來自各地的選手與教練團有賓至如歸的感覺。

花蓮縣政府秉持推動運動觀光、活絡地方經濟之宗旨，持續透過能高盃棒球節等賽事，深化體育與在地產業的連結，不僅促進產業發展，更展現熱情好客的城市精神。期盼來自各地的選手與貴賓，除參與精彩賽事外，也能深度感受花蓮山海風情與人文魅力，留下難忘回憶、滿載而歸。

