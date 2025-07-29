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文化部獎勵繪本創作及行銷　個人獎最高60萬、團體獎300萬

▲▼繪本，書展。（圖／記者林育綾攝）

▲文化部新增「繪本及圖文書創作及出版行銷獎勵」，分為個人獎、團體獎、下一本書獎。（示意圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

為支持國內繪本及圖文書創作，文化部新增「繪本及圖文書創作及出版行銷獎勵要點」，開放出版社或不限年齡、出版經歷的創作者申請，自8月1日起至9月30日開放受理，分為「個人獎」、「下一本書獎」最高60萬元獎勵金，「團體獎」每案最高300萬元獎勵金。
 
文化部長李遠表示，作為創作者他很能理解創作過程中的「孤獨」，且好的創作也必須搭配上行銷、推廣，才能傳播得更遠。所以在所有的創作中，他首先選擇以過去較少單獨受到關注，同時創作過程、跨域運用、外譯等，相對可能較容易實踐的「繪本」著手，建立一整套從挖掘新秀、創作陪伴、培育精進、出版行銷的系統性政策，希望從繪本的生態系建立，有機會作為其他產業建構的參考。
 
李遠說明，從去年推出「繪本及圖文書創作新秀獎勵」，徵選創作新秀進行培力輔導；接續線上、線下，對有興趣繪本創作者開放的「繪本及圖文書學校」，以多元課程提供共同學習精進的機會。考慮在創作新秀外，仍有許多有經驗的創作者，在創作及出版行銷階段也需要資源支持，因此在政策上特別補足重要的一塊拼圖，增加「繪本及圖文書的創作及出版行銷獎勵」，支持更多優秀作品。

同時提供後續接軌國家級繪本獎項「金繪獎」、「翻譯出版獎勵計畫」及「Books from Taiwan 2.0」外譯推廣計畫等機會，期盼讓更多的作品被看見。

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▲▼文化部「繪本及圖文書創作及出版行銷獎勵」，8月1日至9月30日開放申請。（圖／文化部）

▲文化部「繪本及圖文書創作及出版行銷獎勵」，8月1日至9月30日開放申請。（圖／文化部提供）
 
文化部表示，「繪本及圖文書創作及出版行銷獎勵要點」分為「個人獎勵」、「團體獎勵」及「獲國內外重要獎項創作者創作下一本書獎勵」3類，協助創作者與出版社投入全新原創作品的創作、出版與行銷。

「個人獎勵」提供每案最高60萬元獎勵金，作品完成後除可自行接洽出版社外，亦可參與文化部媒合機制，增加出版機會。「團體獎勵」則提供每案最高300萬元獎勵金，同一案中可包含多部作品的創作出版。

「下一本書獎勵」則針對114年1月1日以後，以國家語言創作繪本或圖文書，獲得金鼎獎、金繪獎或重要國際獎項的創作者，提供每案60萬元，創作下一本書的獎勵金。
 
「個人獎勵」、「團體獎勵」自8月1日起至9月30日受理申請。「獲國內外重要獎項創作者創作下一本書獎勵」則採隨到隨審，114年1月1日後獲獎者，在公告獲獎後3年內皆可提出申請。相關要點及文件，可上文化部獎補助資訊網查詢。

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