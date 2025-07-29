三角戀對決「女賞7巴掌」軍人前男友護現任　掐頸拉髮回擊6掌

▲北市女甩軍人前任7巴掌，慘遭掐頸還擊，現任女友目睹全程。（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）



記者黃宥寧／台北報導

北市張姓女子與擔任軍職的林姓男子曾交往，2人因口角衝突，張女先推擠並連甩林男7巴掌，林男憤而壓制掐頸回擊3掌；張女又欲攻擊林男同行的現任女友，林男再拉扯頭髮補3掌，雙方激烈互毆。事後張女頭部、胸骨與四肢多處瘀傷，林男嘴唇、頸胸腹皆擦挫傷，雙方互告傷害。士林地檢署認雙方均涉《刑法》傷害罪，雙雙起訴。

去年7月間3人於延平北路一處住處碰面，林男現任的蘇姓女友也同行，3人同場氣氛一觸即發，短短幾分鐘內從口角急速升級為激烈衝突。

張女在爭執中情緒失控，先推擠並連甩林男6至7巴掌；林男怒不可遏，反手將她壓制在床，徒手掐頸回擊3掌。張女不甘示弱，還轉身試圖攻擊林男身旁的現任女友，林男為保護女友，又拉扯頭髮再呼3掌，現場瞬間失控，3人情緒交織，衝突一發不可收拾。

事後張女頭部、下巴與胸骨多處挫傷，雙腳、雙手都有瘀傷；林男則嘴唇破裂、頸胸腹與前臂滿是擦挫傷。2人互告傷害，林男現任女友全程目睹並到警局作證，完整還原衝突經過。士林地檢署審酌證詞與驗傷結果，認定2人均涉《刑法》傷害罪，雙雙提起公訴。