名模家族吸金案拍賣　BMW古董跑車搶眼！4車進帳239萬

▲名模家族「假公益真吸金千萬」，士林分署拍賣遭查扣的名錶豪車。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

中華民國身障關懷協會爆出假公益真吸金醜聞，理事長陳品君與丈夫蕭靖、前伊林名模蕭瑋葶遭控侵占善款購車置產，士林地檢署查扣多輛豪車及名錶，今（29）日上午由法務部行政執行署士林分署公開拍賣，吸引近百名民眾湧入現場觀戰，最終65組買家參與競標，歷經63次激烈喊價後，4輛車成功拍出，總成交金額達239萬餘元。

▼士林地檢署周芝君主任檢察官(持槌)及韓鐘達行政執行官(中) （圖／記者黃宥寧翻攝）

最受矚目的拍品是1994年出廠的白色BMW 840CI古董級豪華跑車，開拍後立刻引起現場瘋狂競價，短短數分鐘內喊價突破百萬元，最後由一名買家以100萬元高價標得。另一輛1990年出廠的JAGUAR XJS 3.6棕色跑車，也在多次叫價中以68萬元落槌。

此外，BMW 520IA及MINI COOPER CLUBMAN兩款高人氣車型，也分別以36萬元與35萬元成交。全場在短短25分鐘內拍完4輛車，場面熱鬧。拍賣所得將交由士林地檢署保管，未來將作為沒收或發還被害人用途，盼能挽回部分損失。

▲1994年白色BMW 840CI古董跑車，在多輪激烈喊價後，以百萬元高價落槌 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林分署指出，拍賣所得將存入士林地檢署專戶，作為未來沒收或返還被害人之用，以防不法所得流入市面，並強調，未來將持續與檢方合作，加速犯罪所得變價程序，落實刑法沒收新制，讓被害人求償更有保障。