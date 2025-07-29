高虹安挺過罷免！媒體人喊「不同意票的催票王」是他：很荒謬

▲棕棕曾是市府的「員工」。（圖／翻攝自Facebook／林智堅）

記者曾筠淇／綜合報導

新竹市流浪犬「棕棕」住進動保所後，因為親人、熱情，在2020年時，被新竹市政府「挖角」，成為市犬。然而，現在卻爆出棕棕被送回動保所的消息，引發關注。由於事件在網路上已經傳了一段時間，因此資深媒體人黃揚明就說，前市長林智堅也算是罷免不同意票的「催票王」。

林智堅2020年11月曾發文表示，市政府多了一位新員工，就是市犬棕棕，棕棕過去在延平路二段流浪，後來住進動保所。由於棕棕長擔任市政府活動的代言大使，加上親人、熱情，所以他們就從動保所「挖角」，讓棕棕待在市政府，而後也帶著牠參加各種活動。

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不過，前段時間卻傳出棕棕出現在收容所名單上的消息，讓許多網友相當憤怒，要高虹安說明。高虹安則在Threads表示，「虹安上任市長時，即已未見棕棕在市府，經與動保所確認，棕棕是在2021年由前市府送回動保所，特此澄清，避免誤會，謝謝」。

高虹安雖然因涉案而遭停職，但她仍挺過罷免。而媒體人黃揚明就發文表示，林智堅也算是這次罷免不同意票的「催票王」，沒想到連市府認養的流浪狗都被爆出是「擺拍」，真的很荒謬。

貼文底下，網友紛紛直呼，「連這都要騙，小智到底還有什麼是真的」、「連市狗都是假的」、「太過分了」、「重點是脆文一直帶風向是現任市長丟的」、「狗狗很無辜耶」、「救高虹安還得是林智堅你啊」、「對我們養貓養狗的人來說，這樣真的是太不好的示範了」。

不過，民進黨新竹市議員楊玲宜過去表示，棕棕曾不小心咬傷記者，為了避免意外再發生，才會將棕棕安置於動保所，因此用「曾經市府犬」的字眼，確實會讓大家誤會是被棄養的毛小孩，與事實違背，「把事實說出來會讓棕棕更容易找到家嗎？會攻擊的毛小孩，需要被訓練。不是只有愛心這麼簡單而已。我自己本身收養了三隻浪浪，不要讓原先的美意變質了」。針對此事，林智堅截稿前並未回應。