柯建銘謝罷團！Cheap恍然曝「大罷免失敗」真正原因　網洗版點頭

▲民眾在大雨中響應大罷免造勢活動。（圖／路透，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

726大罷免落幕，最終25件罷免案全數失敗。百萬網紅Cheap就發文，直指這次罷免失敗的根本原因，可能並非戰術失誤或選民冷感，而是「整個大罷免本身」就已偏離民主制度的初衷，讓人觀感極差。

Cheap在粉專提到，雖然有觀察指出，失敗原因之一是極端支持者推走了中間選民，但若回到源頭去看，柯總召說「這場罷免是我發起的」，選後更喊話「感謝大家1年2個月的努力」，這番話意味著這些立委剛當選沒多久，他們就開始醞釀罷免，「這些人多是過半當選，是選民一人一票投出來的，他們沒有犯大罪、沒爆醜聞、沒去選總統，卻因為你們討厭他，就被拉出來罷免。」

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他直言，罷免制度的設計，是讓「不適任」的人滾蛋，而不是替代選舉的武器，「如果只罷免幾個爭議性大的，會不會過不知道，但至少感官不會這麼差，但一次罷免24位立委+1位市長，規模太大了，稀釋了焦點與正當性，像是在搞清算，不像是處理壞人。」

最後，Cheap認為，「柯總召的策略錯了，他把一個『例外狀況』的機制，變成了鬥爭工具；或許，大罷免失敗的根本原因，就是大罷免本身。」

對此，網友們紛紛回應，「真話往往刺耳」、「他們聽不進去啦，就說現在民進黨是以前的國民黨了」、「真的！我就是中間選民，一口氣罷免掉那麼多人，明顯就是別有居心，如果針對一兩個很有爭議的立委去罷免，應該就會過關，真的是被吵到煩」、「一開始就失去正當性了，怎麼會成功？」「民進黨說是公民發起的運動，但在1年多前就開始籌備了，哪個公民團體會在選舉結束的當下，立刻連署罷免的」。

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