曹興誠才勸放下823！八炯突出國「我盡力了，台灣交給你們」　

▲八炯突然貼出一段影片。（圖／翻攝自Threads／musiclin_1107）

記者曾筠淇／綜合報導

726大罷免落幕，最終25件罷免案全數未通過。領銜人之一的聯電創辦人曹興誠27日表態，勸志工們放下823罷免，「讓民進黨去努力吧」。反共網紅八炯28日則突然貼出一段影片，說「我盡力了，台灣交給你們」，接著轉身離去。

曹興誠27日向志工們表達感謝，對於823的罷免，他則勸大家放下，「讓民進黨去努力吧。那是藍綠對決的仗，我們打不起。那也是民進黨翻轉國會最後的機會，責任重大，我們也承擔不起。」

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八炯昨日下午則突然貼出一段影片，背景是在機場。他說自己出海關後，有一些人跟他說加油，但「我想跟你們說，我盡力了，該你們加油了，你們一定要加油，我盡力了，台灣交給你們。」接著他就轉身離去，並在畫面留下「珍重再見」4個字。

八炯的影片引起討論，胸腔科名醫蘇一峰也在臉書發文表示，「曹興誠不幹了！八炯跑了！」倘若開戰，「這種人會留在台灣嗎？」結果青鳥還傻傻的，把他們當成男神、偶像在崇拜，一直抖內，「台灣人的錢都賺到了，接下來高歌離席，只留下一群傻子追隨者，這樣叫作愛台灣？」

也有網友直呼，「我錯過什麼了，是出國旅遊工作還是移民」、「不抗中保台了嗎」、「錄這個影片有什麼用？輸了不就是一起承擔？是要怎麼分你們、我們」。也有網友則說，感覺八炯不是真的離開，可能只是要衝個流量。而八炯則回應，「我當然會回國」。