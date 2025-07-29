宏總統候選人主張與台恢復邦交　陸使館：立即懸崖勒馬！

▲大陸駐宏都拉斯大使館開館。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

宏都拉斯將於11月舉行總統大選，數名候選人都主張勝選後要與台灣恢復邦交，以挽救與台灣斷交後銷量大減的白蝦產業。對此，大陸駐宏都拉斯使館28日表示堅決反對和強烈譴責，呼籲相關候選人「立即懸崖勒馬，馬上糾正在涉台問題上的錯誤言行。」

大陸駐宏都拉斯使館提到，眾所周知，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，「台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能。」

陸駐宏都拉斯使館指出，一個中國原則是公認的國際關係準則，是國際社會的普遍共識，「包括洪都拉斯在內的183個國家在一個中國原則基礎上與中國建立和發展關係，是人心所向，是大勢所趨。」

▼宏都拉斯總統秀瑪菈卡斯楚（Xiomara Castro）。（圖／路透社）



陸駐宏都拉斯使館提到，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年。《開羅宣言》《波茨坦公告》等具有國際法律效力的文件構成了戰後國際秩序的組成部分，奠定了台灣是中國不可分割領土的歷史與法理根基。

陸駐宏都拉斯使館指出，1971年10月25日，第二十六屆聯大以壓倒性多數通過的第2758號決議，從政治上、法律上和程序上徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，徹底杜絕了製造「兩個中國」或「一中一台」的任何可能，「中國的主權和領土從未分割，台灣是中國領土一部分的法律地位和事實從未改變。中國終將實現完全統一，台灣必將回歸祖國懷抱。」

陸駐宏都拉斯使館還說，中國與洪都拉斯於2023年3月26日在一個中國原則基礎上建交以來，雙邊關係實現高水平起步，各領域務實合作成果顯著，廣泛惠及兩國人民，前景光明，「中方願本著相互尊重、平等互利、共同發展的原則，與洪方一道繼續推動中洪友好合作關係發展。」

陸駐宏都拉斯使館強調，該候選人有關言論嚴重違背一個中國原則，向台獨分裂勢力發出錯誤信號，同國際潮流和時代大勢背道而馳，「敦促有關候選人立即懸崖勒馬，馬上糾正在涉台問題上的錯誤言行，站在歷史正確的一邊，切實恪守一個中國原則，慎重處理涉台問題。」