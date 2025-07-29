　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

宏總統候選人主張與台恢復邦交　陸使館：立即懸崖勒馬！

▲▼中國大陸駐宏都拉斯大使館。（圖／路透社）

▲大陸駐宏都拉斯大使館開館。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

宏都拉斯將於11月舉行總統大選，數名候選人都主張勝選後要與台灣恢復邦交，以挽救與台灣斷交後銷量大減的白蝦產業。對此，大陸駐宏都拉斯使館28日表示堅決反對和強烈譴責，呼籲相關候選人「立即懸崖勒馬，馬上糾正在涉台問題上的錯誤言行。」

大陸駐宏都拉斯使館提到，眾所周知，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，「台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能。」

陸駐宏都拉斯使館指出，一個中國原則是公認的國際關係準則，是國際社會的普遍共識，「包括洪都拉斯在內的183個國家在一個中國原則基礎上與中國建立和發展關係，是人心所向，是大勢所趨。」

▼宏都拉斯總統秀瑪菈卡斯楚（Xiomara Castro）。（圖／路透社）

▲▼ 宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）。（圖／路透）陸駐宏都拉斯使館提到，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年。《開羅宣言》《波茨坦公告》等具有國際法律效力的文件構成了戰後國際秩序的組成部分，奠定了台灣是中國不可分割領土的歷史與法理根基。

陸駐宏都拉斯使館指出，1971年10月25日，第二十六屆聯大以壓倒性多數通過的第2758號決議，從政治上、法律上和程序上徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，徹底杜絕了製造「兩個中國」或「一中一台」的任何可能，「中國的主權和領土從未分割，台灣是中國領土一部分的法律地位和事實從未改變。中國終將實現完全統一，台灣必將回歸祖國懷抱。」

陸駐宏都拉斯使館還說，中國與洪都拉斯於2023年3月26日在一個中國原則基礎上建交以來，雙邊關係實現高水平起步，各領域務實合作成果顯著，廣泛惠及兩國人民，前景光明，「中方願本著相互尊重、平等互利、共同發展的原則，與洪方一道繼續推動中洪友好合作關係發展。」

陸駐宏都拉斯使館強調，該候選人有關言論嚴重違背一個中國原則，向台獨分裂勢力發出錯誤信號，同國際潮流和時代大勢背道而馳，「敦促有關候選人立即懸崖勒馬，馬上糾正在涉台問題上的錯誤言行，站在歷史正確的一邊，切實恪守一個中國原則，慎重處理涉台問題。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
513 3 4625 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「加熱菸」審查有結果了！「2業者、14品項」通過
文湖線通勤時間故障！8400名旅客受影響　北捷調查結果出爐
降價2次被罵爆還沒人買　海線屋主：靠安眠藥入睡
魏如萱親妹發聲！　「有些誤解，是無法解釋的痛」
快訊／林口嚴重事故　男遭前後夾擊無生命跡象
陳耀訓蛋黃酥「開賣15分鐘完售」　秒殺盛況不再
新莊紅色行李箱曝！裝屍體已放多天
確定了！《不熙娣》金鐘今年「只報2人」
快進來！人妻狂讚「學長很厲害」：可以裡面嗎 　綠夫崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸第3家汽車央企　長安汽車集團掛牌成立

宏總統候選人主張與台恢復邦交　陸使館：立即懸崖勒馬！

泥水淹過車頂！北京洪災「已致30死」…習近平、李強發話了

「房主任」脫口秀掀女權熱議　官方批「挑性別對立」

陸新一代旗艦大模型「智譜AI」宣佈開源　曾被OpenAI點名關注

北京洪災山區民眾受困　官方動用無人機空投麵包火腿腸　

少林方丈心虛了？　被問「男女關係」跳針影片挖出

少林寺掌門人酒店「脫衣服」爬到女人身上　精液保險套被拿走了

始建於200年前　彭家寨吊腳樓被譽為「土家建築活化石」

湖北宣恩非遺三棒鼓　集拋刀、打鼓、敲鑼於一體超吸睛

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

【暴雨轟炸嘉義太保】台積電工地慘淹成河！

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

江蕙高雄致敬林秋離　獻唱〈哭砂〉感動全場

【普發1萬現金】行政院最晚731覆議　國民黨一定否決

公開批孫儷「不是好演員」 陸男星遭炎上：飄出爹味

【嘉義水鄉澤國】農田道路「淹成一片汪洋」 嘉義人愣：車子變遊艇

【台灣女婿】韓國明洞龍鬚糖小哥回台辦婚禮

車銀優去當兵了QQ　入伍前公開平頭..依然很帥♥

陸第3家汽車央企　長安汽車集團掛牌成立

宏總統候選人主張與台恢復邦交　陸使館：立即懸崖勒馬！

泥水淹過車頂！北京洪災「已致30死」…習近平、李強發話了

「房主任」脫口秀掀女權熱議　官方批「挑性別對立」

陸新一代旗艦大模型「智譜AI」宣佈開源　曾被OpenAI點名關注

北京洪災山區民眾受困　官方動用無人機空投麵包火腿腸　

少林方丈心虛了？　被問「男女關係」跳針影片挖出

少林寺掌門人酒店「脫衣服」爬到女人身上　精液保險套被拿走了

始建於200年前　彭家寨吊腳樓被譽為「土家建築活化石」

湖北宣恩非遺三棒鼓　集拋刀、打鼓、敲鑼於一體超吸睛

彭博：賴清德仍盼出訪成行　美考慮提供「替代過境地點、時間」

遭爆搭上新光醫院副院長！　徐韻翔還原接送情聚會真相：正常社交

鳳小岳組團8月開唱！　自招「很難入世」：繳稅保險都不會

快訊／加熱菸解禁！國健署有條件通過「2業者、14品項」

王義川檢討罷免失利稱「台中人非常在意錢」　爆綠大老提每月發2萬

文湖線通勤時間故障！8400名旅客受影響　北捷調查結果出爐

跨世代探索！6歲到84歲從白天走到夜晚　認識美崙山夜間食客

小塔提斯飛越右外野牆沒收全壘打　球迷直呼「白金手套回來了」

小聯盟最年輕警察局長曝！白帽駭客出頭天　「黃子佼們」被他團滅

「TOYOTA Camry大陸新年式」新台幣80萬有找！3種動力、新增帥氣運動款

江蕙高雄致敬林秋離　獻唱〈哭砂〉感動全場

大陸熱門新聞

少林寺掌門人酒店「脫衣服」爬到女人身上　精液保險套被拿走

陸家居零售教父突傳墜樓亡 曾擁逾500億身家入胡潤全球富豪榜

少林方丈心虛了？　被問「男女關係」跳針影片挖出

北京洪災已致30死！習近平、李強發話了

雙胞胎兄弟同分666上同校同系　

付費合影藏獒　竟是拉布拉多假扮

始建於200年前　彭家寨吊腳樓被譽為「土家建築活化石」

銀樓金飾被洪水沖走！陸村民帶探測儀尋寶

人形機器人面臨「偽智能」困境 宇樹科技副總：環境感知碎片化

陸女孩應徵董事長助理 誇張經歷寫：曾接受領導劇烈撞擊45分鐘

湖北宣恩非遺三棒鼓　集拋刀、打鼓、敲鑼於一體超吸睛

少林寺方丈釋永信被抓！與多女有染、養私生子

兵馬俑身上發現「100多個工匠指紋」

北京洪災山區民眾受困 官方動用無人機空投麵包火腿腸　

更多熱門

相關新聞

賴清德過境美國傳遭川普拒絕　江啟臣：鞏固邦交執政者責無旁貸

賴清德過境美國傳遭川普拒絕　江啟臣：鞏固邦交執政者責無旁貸

總統賴清德取消出訪行程，總統府表示，是考量近期南部風災災後復原、與美對等關稅情勢等；不過根據外媒報導，川普政府因與中國貿易談判，不允許賴過境紐約。立法院副院長江啟臣今（29日）強調，國際的情勢、美中關係的確紛紛擾擾，但如何做出對國家最有利的決定，這個是執政團隊責無旁貸的事情。

宏都拉斯「想復交台灣」讓中國急了

宏都拉斯「想復交台灣」讓中國急了

新婚僅7天　妻海灘「等尪拍照」遭雷劈死

新婚僅7天　妻海灘「等尪拍照」遭雷劈死

連斷8邦交內幕曝！綠4共諜「五子棋APP」傳情資

連斷8邦交內幕曝！綠4共諜「五子棋APP」傳情資

瓜地馬拉總統6月訪台國是訪問　將拜會賴清德

瓜地馬拉總統6月訪台國是訪問　將拜會賴清德

關鍵字：

宏都拉斯白蝦邦交建交

讀者迴響

熱門新聞

王小棣道歉了！　點名「這些立委」：讓你們被牽連

嘉義市不同調上班課！　今早狀況讓風向大逆轉

市犬棕棕爆棄養　高虹安：前市府送回動保所

人妻主播搭上新光醫院副院長！私密互動被直擊

少林寺掌門人酒店「脫衣服」爬到女人身上　精液保險套被拿走

快訊／大雷雨北移！　轟3縣市

黃國昌爆「全聯有做衣服？」決標87億比預算書高　顧立雄：呃...

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

即／新莊行李箱棄水溝飄臭味　打開驚見男屍

歐弟二婚不到1年爆婚變　3原因鬧分居

建商連環倒、都更案也貸不到　產業大老憂崩盤

《戲說》李宇柔15歲兒睡夢中驟逝！送醫搶救不治

台中水塔男屍生前留驚悚訊息！社區200戶掀恐慌

日本鬼屋「半白骨屍」證實是台灣旅客！

新竹監獄「重刑犯」逃亡沒通報　桃園2賣淫女被劫財色

更多

最夯影音

更多

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

【暴雨轟炸嘉義太保】台積電工地慘淹成河！

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

江蕙高雄致敬林秋離　獻唱〈哭砂〉感動全場

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面