新婚僅7天！妻海灘蜜月「等尪拍照」突遭雷劈死　丈夫全程目睹

記者張方瑀／綜合報導

宏都拉斯（Honduras）一對才結婚7天的新婚夫妻，日前前往奧莫亞（Omoa）海灘度蜜月，卻在拍照前一刻發生悲劇。年僅23歲的妻子史蒂芬妮（Stephany Lucero Elvir）不幸遭雷擊身亡，丈夫克里斯欽（Cristhian Samir Álvarez Molina）也受到波及受傷，雖撿回一命，但目前狀況不明。

▲兩人是在6月28日剛完成婚禮，婚後不久便赴海邊度蜜月，沒想到發生意外。（圖／翻攝自X）



綜合外媒報導，這起事件發生在當地時間7月5日，當時這對夫妻正站在海邊，丈夫準備為妻子拍照，卻突然一道閃電劃破天空，擊中兩人。目擊者表示，史蒂芬妮在雷擊瞬間倒地，兩人隨即被送往醫療機構，但史蒂芬妮最終仍宣告不治。

克里斯欽雖然受傷，據了解已撿回一命，詳細傷勢仍不明。根據報導，兩人是在6月28日剛完成婚禮，婚後不久便赴海邊度蜜月，沒想到發生意外，親友聞訊後皆難以置信，陷入哀痛。

史蒂芬妮來自首都德古西加巴（Tegucigalpa），是一名藥劑師，親友們對死訊都感到悲痛不已，紛紛讚揚她是一位「聰明、善良，心地善良又樂於助人的女孩」。

"Como cambia la vida de un día para otro": ????????Sus seres cercanos lamentan en gran medida el fallecimiento repentino de Stephany Elvir. ???? https://t.co/at3cruUOkb#Rayo #Hondureña #Omoa pic.twitter.com/ByAqnMVE9Y — Canal 11 (@canal11hn) July 8, 2025

克里斯欽身為空軍少尉，宏都拉斯空軍（Honduran Air Force）也發聲明哀悼，「我們祈求宇宙的創造者讓她安息，也願全能的上主賜與克里斯欽以及他的家人、朋友力量與安慰。」

目前宏都拉斯當局已針對全國天氣不穩發布警告，呼籲民眾前往海灘或空曠地區時提高警覺、注意安全。

事實上，近期也曾發生類似事件，美國一名29歲新婚男子在佛羅里達州新士麥那海灘（New Smyrna Beach）站在淺水中時遭雷擊身亡。