宏都拉斯「想復交台灣」讓中國急了　進口量墊底又開支票買白蝦

▲宏都拉斯「想復交台灣」讓中國急了，進口量墊底又開支票要買白蝦。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

宏都拉斯2023年跟我國斷交，轉向與中國建交，導致當地白蝦產業陷入困境，本土企業也因「中國廉價商品傾銷」遭受重創。由於宏都拉斯11月將進行總統大選，許多在野黨參選人都提出與台灣復交，北京為此再度承諾購買3000噸白蝦，雙方甚至已簽署了採購協議，但承諾究竟是否會兌現，仍待觀察。

綜合外媒報導，台灣與宏都拉斯在1941年建交後，雙方便持續在軍事、教育與經濟領域合作，台灣甚至還提供宏都拉斯獎學金，資助數百學子赴台深造，台灣也是宏都拉斯白蝦的最大出口市場，台宏2023年斷交時，宏都拉斯白蝦出口量才創歷史新高，其中有30％都銷往台灣。

然而，宏都拉斯在總統卡斯楚（Xiomara Castro）主導下，2023年3月突然宣布跟台灣斷交，轉向與中國建交，以尋求中國投資與市場，當時中國也承諾會吸收台灣的白蝦份額，但中國卻遲遲未兌現承諾，加上失去了台灣市場、雙邊貿易協定失效，當地白蝦產業因此遭受重創。

根據宏國水產養殖者協會（Andah）最新報告，宏國白蝦2023年上半年每磅市價是3.13美元，然而今年1 月至 6 月期間，每磅市價已降至2.62美元。對台白蝦出口也大幅下滑，2023年上半年對台出口1.1萬噸，2025年上半年卻只剩不到1400噸，外匯金額也從新台幣11億元下滑到新台幣2.3億元。

報告也指出，宏都拉斯白蝦目前的三大出口市場分別是墨西哥、歐盟和中美洲各國，至於先前答應購買白蝦的中國，至今仍是宏國白蝦最小的出口市場，只佔整體出口量的0.24%，反而台灣就算跟宏都拉斯斷交，2025年上半年進口白蝦量仍是全球第4，是中國的38倍之多。

由於宏都拉斯11月將進行總統大選，許多在野黨參選人都提出與台灣復交，我國外交部長林佳龍也說「恢復邦交，我們是歡迎的」，也會密切關注宏都拉斯的選舉情況。

對此，中國為了繼續拉攏宏都拉斯，再度承諾購買3000噸白蝦，雙方7月17日已在宏都拉斯駐北京大使館簽署協議，至於承諾究竟是否會兌現，仍待觀察。