非原廠充電釀禍！　台南貨櫃屋火警肇因鋰電池「過充」自燃

▲台南市安南區一貨櫃屋疑因鋰電池「過充」自燃起火，現場濃煙竄燒，消防緊急撲滅未釀人傷。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

鋰電池為目前主流電源供應方式，廣泛應用於3C、家電、電動車與工具等產品，然火災事故時有所聞，台南市消防局呼籲民眾使用鋰電池時，務必搭配原廠充電器，以防「過充」自燃釀災。

日前台南市安南區一處貨櫃屋突發火警，消防車組抵達時，火舌與濃煙已從屋內竄出，指揮官立即調派人員展開搜尋、火勢圍堵與滅火攻擊，順利於短時間內控制火勢，並避免延燒周邊建物，幸無人員傷亡。

經消防局調查，火源為行動電冰箱所附鋰電池模組，因使用非原廠充電器、且電壓不符導致「過充」現象，進而發生熱失控自燃，引發火災。

對此，消防局特別整理出11項鋰電池安全使用建議，提醒民眾防患未然：使用原廠充電器充電，防止過充造成起火。損壞電池應送原廠檢修，切勿自行拆解改裝。充電時遠離床鋪、沙發等可燃物，並保持防火距離。閒置或損壞鋰電池應放置金屬容器或送專業回收。選購具合格標章且具國內售後服務的鋰電池產品。請依原廠手冊操作，勿自行改造。充電完成應立即拔除插頭與電池模組，防止過充。避免鋰電池模組摔碰、撞擊、穿刺。避免高溫與陽光直射的環境存放。發現鋰電池膨脹、變形、異常高溫應立即停止使用，聯絡原廠檢修。若發生起火，請立即撥打119，初期可用「水」降溫滅火，直到反應終止。

市長黃偉哲呼籲，市民朋友應慎選鋰電池產品，並於充電完成後切記拔除電源與模組，避免因安全裝置失效導致「過充」起火。

消防局長李明峯提醒，鋰電池充電應遠離可燃物、慎選場所，一般住家應設定住宅用火災警報器，爭取逃生時間，降低人命與財損風險。