商研院攜手蜷尾家　共同送暖台南基層英雄

▲商研院張皇珍副院長與蜷尾家創辦人李豫，共準備200份「擂茶螺雷麵包」及「客家草仔胖」新麵包，28日致贈安平、中西及溝渠等清潔隊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風日前重創台南地區，造成嚴重災情，財團法人商業發展研究院（簡稱商研院），協助客委會攜手台南知名品牌「蜷尾家」開發客食點心，商研院張皇珍副院長與蜷尾家創辦人李豫，共準備200份由蜷尾家世界盃冠軍麵包師傅研發的「擂茶螺雷麵包」及「客家草仔胖」新麵包，28日致贈安平、中西及溝渠等清潔隊，向全力投入災後市容復原的無名英雄們致上最高敬意。

商研院(CDRI)副院長張皇珍表示，身為曾任台南市環保局長，對這次風災清潔隊員的辛苦及付出感同身受，深知災後一群默默堅守崗位的環保無名英雄，不分晝夜地清理市容，為的是盡速恢復市容。希望藉由小小心意，表達最大關懷心意，給予前線人員實質的支持與溫暖。

蜷尾家創辦人李豫也表示，災後看到一部部清潔車輛不斷在市區穿梭，清潔隊員在災後持續默默付出，我們只是盡一份心力支持他們。我們希望透過這份小小心意，對第一線清潔人員傳遞溫暖與深深感謝。

台南市環保局長許仁澤對此善舉表示感謝。他表示，清潔隊在災後第一時間即全力動員，是市府迅速恢復市容與市民日常生活的關鍵。感謝前局長張皇珍副院長與蜷尾家李豫創辦人的支持，這不僅是物資補給，更是對前線人員最大的精神肯定。

張皇珍副院長進一步表示，環保同仁及隊員不畏艱辛，許多人甚至還來不及整理自家受損情況，便立刻投入災後復原工作。這些基層英雄不計較是否獲得企業回饋，但一句真心的感謝，甚至一個會心的微笑，都是他們莫大的鼓勵。「讓我們大聲說一聲：謝謝您，辛苦了！」