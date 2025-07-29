西南氣流明天最強「南部防豪雨」　雲嘉南已下破400毫米

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

西南氣流影響，中南部持續有豪大雨發生，昨天至今天上午嘉義縣累積雨量已達477毫米、台南市也有433毫米，今天受竹節草颱風外圍環流影響，北部也有間歇性降雨，今晚起中南部雨勢又會增加，明天為西南氣流最強的時間點，南部要留意豪雨等級以上降雨。

中央氣象署預報員趙竑表示，西南氣流影響，中南部雨勢明顯，昨天至今天上午10時累積雨量以嘉義縣477毫米最多，台南市也有433毫米、雲林縣409.5毫米、嘉義市308毫米、屏東縣285毫米。北部今天受到北邊颱風外圍環流影響，降雨也會增加，東半部降雨則以午後為主。

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趙竑指出，台灣附近處於大低壓帶環境，有許多低壓發展，南邊有西南氣流主軸，東邊有第8號颱風，高屏地區、恆春、南台東及蘭嶼降雨明顯，受颱風外圍環流影響，北台灣清晨降雨也明顯增加，有間歇性降雨，也可能有局部大雨。

趙竑表示，竹節草颱風距離台灣約400公里，未來朝西北往浙江沿海移動，移動過程會帶動低壓帶風場變化，今晚起台灣轉為西南風環境，中南部降雨又會增加。

趙竑表示，台灣附近為大低壓帶環境，主因太平洋高壓勢力偏北或偏東，西南氣流若移動到台灣上空就有明顯雨勢，並非特別罕見的情況。今、明天天氣不穩定，明天是西南氣流最強時間點，南部要留意豪雨等級以上降雨，預計周四西南氣流減弱，仍為西南風環境，中南部有局部大雨或豪雨，到下周一南部都要留意降雨。

根據6小時定量降水預報，他表示，今早8時到下午2時以南高屏降雨為主，北部受颱風外圍環流帶來水氣，午後山區也有發展，晚間隨著環境轉為西南風，中南部降雨增加，明天清晨起雨勢將從平地逐漸移動到山區。

另外，他也說，台灣環境偏西南風，東北外海也有颱風，北海岸、東半部、南部地區及澎湖外海都有2至3米浪高，南部地區可能達3米，沿海地區要慎防積淹水。

▲6小時定量降水預報。（圖／氣象署提供）