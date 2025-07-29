中南部今晚降雨更劇烈　南部恐連下24小時達紫爆

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

西南氣流持續影響，今天晚間中南部降雨增加，明天雨區進一步擴大，白天中南部降雨明顯，南部有局部豪雨等級以上。另外，受竹節草颱風外圍環流影響，今天北部地區也有雨勢，累積雨量已有88.5毫米。

中央氣象署預報員趙竑表示，今天北邊部受到竹節草颱風外圍環流影響，台北市今天雨量已有88.5毫米，南邊受西南氣流影響，恆春半島也有275毫米，昨天至今總累積雨量在嘉義縣達477毫米，台南市也有433毫米。

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趙竑表示，目前竹節草颱風距離台灣約400公里，往西北朝浙江海面移動，過程中南邊水氣逐漸往台灣移動，南部地區目前斷斷續續有降雨，其他地區熱力作用影響，山區有午後雷陣雨。

根據6小時定量降水預報，趙竑指出，今天晚間8時環境轉為西南風，中南部降雨增加，以平地為主，明天逐漸往內陸移動，雨區擴大，白天中南部降雨明顯，南部有局部豪雨等級以上。

他表示，未來一周台灣附近偏西南風，明天降雨以中南部為主，其他地區午後降雨明顯，中南部有局部豪雨或大雨。周四至周六西南風減弱，雨勢仍集中在中南部，但已趨緩，下周日西南風影響，水氣又變多，中南部豪雨範圍更廣。

另外，他也提醒，恆春半島、桃園到苗栗、蘭嶼、綠島及馬祖受地形影響，有強陣風；馬祖、基隆北海岸、東半部、南部、澎湖、蘭嶼及綠島有2至3米浪高。

▲6小時定量降水預報。（圖／氣象署提供）