嘉義市不同調上班課！　今早狀況讓風向大逆轉：勇媽神決策

▲嘉義市長黃敏惠。（圖／嘉義市政府提供）

記者葉國吏／綜合報導

受低壓帶影響加上西南風增強帶來較多水氣，嘉義縣、台南市、高雄市、屏東市今天停班課，嘉義市長黃敏惠跟南部縣市不同調、宣布正常上班上課，引來大批民眾不滿。不過今早風向反轉了，還有網友大贊「勇媽神決策，選總統了。」

黃敏惠28日晚間8時9分在臉書粉專「勇媽阿惠-黃敏惠」發出公告表示，嘉義市29日照常上班、照常上課，「根據中央氣象署預報資訊，嘉義市未來24小時預計雨量為80-150毫米，尚未達停班停課標準，嘉義市政府宣布，明日7月29日（星期二）照常上班、照常上課。」

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▲嘉義市今天正常上班課，今早有網友說沒有下雨，臉書風向大逆轉。（圖／翻攝臉書，下同）

網友看完紛紛留言，「嘉義共同生活圈就是最大的笑話」、「自己選的泳感市長，市民們別嗶嗶了，泳趕上班」、「向咕嚕長看齊」、「厲害，如果超過150毫米希望你可以負起你講的責任，拜託」、「希望市長明天騎車上班，體驗一下下大雨人民是什麼感受」。

不過今早嘉義市沒有下雨，黃敏惠的臉書留言風向也因此改變「沒雨啊！」、「真的沒雨啊⋯⋯那麼愛放就不要出門好了」、「笑死，啊就沒達標準沒放假，不知道是在哭什麼？那麼不想工作，快去加入民進黨」、「明明就沒有大風大雨，到底是在叫什麼！」、「勇媽神決策，選總統了」。

根據中央氣象署資料顯示，嘉義市29日0時至7時為止，累積雨量為21.5毫米，氣象署也針對嘉義市東區、西區發佈豪雨特報。