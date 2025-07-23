縱谷即時影像大躍進！再增2處景點升級4K畫質　有現場收音

▲鹿野高台及鯉魚潭兩處即時影像全面升級，擁有4 K畫質及現場收音功能。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處致力智慧觀光發展，運用科技力量讓民眾不出門也能欣賞花東縱谷的絕美景緻。縱管處轄內六十石山、赤科山、鯉魚潭及鹿野高台等熱門景點的即時影像系統已營運多年，過去僅有六十石山即時影像採用4K超高畫質技術，今年度特別針對鹿野高台及鯉魚潭兩處即時影像系統進行全面升級，提供遊客更優質的線上觀景體驗。

鹿野高台即時影像不僅升級為4K高畫質，更增加現場收音功能，讓觀眾能同時感受視覺與聽覺的雙重饗宴，尤其適合欣賞正在舉辦的2025台灣國際熱氣球嘉年華活動。民眾可透過高畫質即時影像，清晰捕捉繽紛熱氣球展球的壯觀畫面，以及夜間光雕音樂會的絢麗演出，感受台東夏日的熱情活力。而在平常時段，觀眾更能透過現場收音功能，聆聽高台上蟲鳴鳥叫的自然聲響，享受療癒身心的寧靜時光。

鯉魚潭即時影像系統同樣升級至4K高畫質，讓湖光山色更加清晰動人。此次升級正好迎接2025花蓮鯉魚潭仲夏水岸光影節，屆時湖面上絢麗的光影藝術將透過高畫質鏡頭完整呈現，讓無法親臨現場的民眾也能感受這場視覺盛宴的魅力。

縱管處許宗民處長表示：「即時影像系統不僅是觀光推廣的重要工具，更是遊客行前規劃的得力助手。透過4K高畫質影像，無論是鹿野高台的遼闊草原、熱氣球繽紛升空的壯麗景象，或是鯉魚潭的湖光山色、夢幻燈光秀，都能以最細膩的畫質完美呈現。特別是增設的現場收音功能，讓線上賞景不再只是視覺享受，更增添聽覺的感動，為無法親臨現場的朋友們提供更完整的感官體驗。」

隨著花東8至9月進入金針花盛開季節，六十石山及赤科山的即時影像系統也將再度成為遊客關注焦點。透過高畫質直播，旅客可即時掌握花況，選擇最佳出遊時機，享受金針花海與山嵐交織的壯麗景緻。

縱管處強調，即時影像系統全天候24小時不間斷直播，遊客只要透過手機或電腦連上縱管處官網或花東縱谷YouTube頻道（@ervnsa)，即可隨時隨地欣賞花東縱谷的四季風光。尤其在特殊天候或季節限定景觀出現時，如六十石山的雲隙光（耶穌光）、金針花海盛開、清晨雲海或夜間銀河等，更能透過即時影像系統第一時間分享給全球觀眾。

縱管處運用科技創新讓花東縱谷的美景不受時間與空間限制，隨時隨地陪伴每一位熱愛自然的旅人。歡迎民眾前往花東縱谷觀光旅遊網站（https://www.erv-nsa.gov.tw/）或花東縱谷YouTube頻道（https://www.youtube.com/@ervnsa)，一同感受花東縱谷的自然魅力。

相關連結:

鹿野高台4K即時影像：

https://www.youtube.com/watch?v=rvc1klNIgQc

2025臺灣國際熱氣球嘉年華活動官網：

https://balloontaiwan.taitung.gov.tw/zh-tw

鯉魚潭4K即時影像：

https://www.youtube.com/watch?v=aaKOV4qkDHw

六十石山4K即時影像：

https://www.youtube.com/watch?v=DliL9uMtPrI

赤科山即時影像：

https://www.youtube.com/watch?v=5GTFLN9gZrc