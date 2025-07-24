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Chrome再升級！Google拉高支援門檻　這些舊iPhone、Mac通通被淘汰

▲Chrome瀏覽器將調升支援門檻。（圖／達志影像／美聯社）

▲Chrome瀏覽器將調升支援門檻。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

Google 宣布將於 7 月 30 日推出新版 Chrome 139 瀏覽器，這次更新不僅提高作業系統支援門檻，也針對硬體相容性與安全憑證進行重大調整，將影響一大批仍使用舊裝置的用戶，包括多款老舊的 iPhone、iPad、Mac 電腦與 Android 手機，都可能因此無法再接收 Chrome 安全更新與新功能。

根據已發布的 Chrome 138 版本，Google 已停止對 iOS 16 與 iPadOS 16 的支援，iPhone 與 iPad 用戶需升級至 iOS 17 或以上版本，才能持續獲得更新，受到影響的機型包括 iPhone 8、iPhone X 及初代 iPad Pro 等。而在接下來的 Chrome 139 版本則進一步針對 macOS 提高要求，Mac 裝置需為 macOS 12（Monterey）或以上系統，等同於 2016 年以前的 MacBook、2015 年以前的 MacBook Air、MacBook Pro 與 iMac 都將無法安裝新版本。

不只蘋果用戶受到影響，Google 也宣布 Android 10 以下版本的裝置，將無法使用 Chrome 139，雖然這些舊設備仍能繼續使用現有版本的瀏覽器，但未來將無法獲得任何安全性修補與新功能，長期恐有資安風險，建議用戶儘早升級系統或更換設備。

另一項重大變動，是 Chrome 將取消對中華電信與匈牙利憑證機構 Netlock 所發出的 SSL 憑證預設信任。Google 表示，經過一年審查後，發現中華電信部分憑證管理作法不再符合公開信任標準，未來若網站仍使用相關憑證，Chrome 瀏覽器上將可能跳出「連線不安全」警告。雖中華電信已協助多數大型單位完成憑證替換，但仍有許多中小型網站需加快腳步應對。

Google 此波升級旨在強化瀏覽器效能與資安防護，但對許多依賴舊裝置的用戶與網站維運者來說，無疑是一項挑戰。專家提醒，持續使用未支援的瀏覽器版本恐影響帳號安全與網頁功能，與其冒險使用過時系統，不如趁早升級以保障數位安全。

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