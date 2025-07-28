找高雄網紅醫「胃重建」　北部女術後32hrs猝死！院方發聲表遺憾

▲北部女赴高雄減重手術後身亡，家屬控網紅醫師「黑箱醫療」奪命。（圖／記者賴文萱攝）



記者許宥孺／高雄報導

一名北部林小姐今年7月南下到高雄找王姓網紅醫師進行「縮胃曠腸」手術，不料術後發生呼吸窘迫猝死，距術前僅短短32小時。家屬今（28）日控訴執刀的王姓醫師疑不當收費、未經正當程序評估即手術，盼衛生局徹查。王姓醫師以及他所任職醫院今日透過律師對外發布正式聲明，除了表達遺憾之意，也強調此案進入司法偵查，暫不便回應。

《ETtoday新聞雲》稍早取得王姓醫師與院方的正式回應，全文聲明如下：

○○醫院王○○醫師於七月為42歲林姓女士，因前次減重手術後遺症，進行剖腹式胃重建手術，術後24小時林女士疑似產生肺炎以及呼吸窘迫或肺栓塞經急救轉至義大醫院，仍不治。王醫師與院方深表遺憾，目前已配合高雄地方檢察署勘驗，由於本案已進入司法偵查程序，解剖報告尚未公佈，目前不便回應。

▲▼林姓女子透過網路諮詢手術。（圖／記者賴文萱翻攝）



▲王姓醫師與院方正式聲明。（圖／王姓醫師提供）

此爭議源於北部一名林小姐希望變瘦，先前曾在外院接受過縮胃曠腸、胃繞道手術，但術後效果不理想，產生後遺症及嚴重沾黏，於是找上在網路上擁有2萬名粉絲的減重手術醫師，加入群組後在線上進行諮詢，隨後就南下開刀。

林小姐的家屬今日透過國民黨立委柯志恩，以及高雄市議員許采蓁、黃香菽召開記者會，控嫂嫂7月9日南下高雄，10日晚間8點進行「縮胃曠腸、橫隔膜疝氣修補」手術後，11日傍晚5點就出現呼吸急促、心律加快、血氧波動等身體不適狀況，當時醫院判斷有肺炎情況，雖有初步處置，但晚間10點多意識模糊，12日凌晨4點多轉送大醫院急救，但到院前已無呼吸心跳，死因寫明不詳。

▲家屬控訴王姓醫師未循正常管道收費（圖／記者賴文萱攝）



家屬痛斥，王姓醫師不僅在未經詳細診療評估的情況下安排手術，未經醫院正常收費流程，甚至連術後醫療紀錄、收據、病歷時至今日都沒有未完整交付，至今院方與醫生都已讀不回。

衛生局則表示，經調查，醫院向患者收取「腹腔鏡胃縮小併小腸繞道手術」費用並開立收據，明列收費項目及金額。不過手術費用已逾「高雄市醫療機構暨醫事機構收費標準表」訂定收費標準，可依《醫療法》第103條規定處新臺幣5萬元以上25萬元以下罰鍰，衛生局將依法處辦並命限期將超收金額退還。另民眾提及金錢給付涉稅務部分，將依法移請國稅局查辦。

衛生局指出，針對手術是否構成「過度醫療或醫療不當」而致患者身故，已由地檢署相驗並調查中；如家屬此時欲提出陳情或醫療爭議調解，衛生局尊重並將依醫預法程序辦理。

▲王姓醫師與院方正式聲明。（圖／王姓醫師提供）