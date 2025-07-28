網友瞎喊「謝謝盧媽媽普發4萬」假訊息　台中市府報警：別轉傳

▲有網友在網路發布台中要普發4萬假訊息，市府已經報警。（圖／翻攝Threads）



記者許權毅／台中報導

台中市政府南區區公所今早接獲民眾反映，曾有網友轉傳「台中市政府要普發4萬元」之不實圖卡，經轉報後，台中市政府決定報警，並呼籲民眾勿轉傳不實訊息。

有民眾今日在Threads上發布假訊息，稱台中近年稅收超過120億，台中應該要普發1萬。底下又留下圖卡稱「六都最高！超徵每人可望領4萬！網友：謝謝盧媽媽」。

台中市政府表示，南區區公所今(28)日上午接獲民眾反映，有人在群組中轉傳台中市政府普發新台幣4萬元的不實圖卡，經查證該圖卡內容為假訊息，公所已向第三警分局報案。

台中市政府指出，日前立法院通過全民普發新台幣1萬元方案，行政院尚未開始執行相關發放作業，絕無台中市政府另行補發新台幣4萬元情事。此類不實圖卡及訊息流傳，已對市民造成誤導，呼籲民眾切勿轉傳、散布或分享來源不明的訊息與圖卡，以免觸法。

警察局表示，呼籲民眾確實求證訊息內容的真偽，勿任意轉傳，如經警方追查到案，輕則處以社維法第63條第1項第5款可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰，重則恐將觸犯刑法恐嚇公共危安等罪。

針對假訊息案件，警方會利用網路情蒐技術結合警政系統進行溯源追查，從網路時序追查源頭，將有心人士繩之以法。