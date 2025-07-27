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救護車淪煉獄！　印度26歲女「送醫途中」遭輪流性侵

▲▼印度救護車。（圖／路透）

▲印度一名26歲女子昏倒送醫，結果竟在行進間的救護車上遭多名男子性侵。（示意圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

印度比哈爾邦（Bihar）一名26歲女子在「家園護衛隊」招募測驗時昏倒，現場人員立刻安排她搭上待命的救護車。沒想到，她在被送往醫院的救護車上，竟在行進間的救護車上遭多名男子性侵。

根據NDTV報導，這起事件發生於7月24日，地點在伽耶區（Gaya district）的比哈爾軍警（Bihar Military Police）操場，當時現場正舉行家園護衛隊（Home Guard）招募體能測驗。

當時該名女子在參加測驗時突然失去意識，現場人員立刻安排她搭上待命的救護車，打算送往附近醫院救治。

然而，女子事後向警方和院方控訴，自己在昏迷期間遭到救護車內的3至4名男子性侵。她表示，雖然當時意識模糊，但仍隱約察覺到發生的狀況，清醒後立刻將情形告訴警方與醫護人員。

警方獲報後迅速行動，菩提伽耶警局當天立即立案，並成立特別調查小組（SIT）與鑑識小組深入追查。調查人員在數小時內鎖定涉案對象，隨即逮捕兩名嫌犯，包括救護車司機維奈．庫馬（Vinay Kumar）以及車上技術員阿吉特．庫馬（Ajit Kumar）。

兩人目前都在警方拘留中，並接受進一步偵訊。

調查小組同時調閱案發當時附近的監視器畫面，已確認救護車的行駛路線與時間軸，作為釐清案情的重要證據。警方也表示，調查仍在進行，將持續追查是否還有其他涉案人員。

消息傳出後，人民家黨（Ram Vilas Lok Janshakti Party）國會議員帕斯萬（Chirag Paswan）痛批比哈爾邦治安敗壞，質疑州政府與警方放任犯罪橫行，「我很難過自己支持了一個犯罪橫行的政府，如果不遏止，後果將不堪設想。」

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