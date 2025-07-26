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波蘭男北捷兩度襲臀「挨告求調解」　受害女怒拒絕！結局曝光

記者黃翊婷／綜合報導

波蘭籍男子K今年5月間搭乘台北捷運抵達忠孝敦化站，卻在行經月台時，兩度徒手襲臀當時正在等候列車的女子A，被抓包之後，他辯稱是不小心碰到，接受偵訊過程全然不配合檢警調查，直到進入法院審理程序，他才改口坦承犯行並提出相關調解條件，但被A女堅詞拒絕。台北地院法官日前依性騷擾罪判處K男拘役50日，得易科罰金5萬元。

▲波蘭籍男子特由斯因猥褻熱褲妹蜜臀遭警方逮捕依涉犯強制猥褻罪嫌移送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲K男在捷運站對A女襲臀性騷擾，落網後還不斷找藉口，不肯配合檢警調查。（資料照／記者張君豪翻攝）

判決書中記載，K男今年5月間搭乘台北捷運抵達忠孝敦化站，下車之後行經月台時，看到正在等候列車的A女，竟趁月台人多之際，兩度伸手觸摸A女的臀部得逞。

A女氣得報警並決定提告性騷擾，事後她將此事公開在網路論壇Dcard上，一度掀起各界關注。然而，面對警方詢問，K男辯稱是因為人太多才會不小心碰到A女，被帶回派出所偵辦時，又說要找律師，不斷拖延偵訊過程，移送台北地檢署複訊被檢方諭令以3萬元交保候傳，他又藉口錢包在飯店遺失，無法辦理保釋，全然不配合檢警調查，就連接獲警方通知前來協助的波蘭代表處人員也覺得他不可理喻。

直到案件進入法院審理程序，K男才改口坦承犯行，並提出相關調解條件，但被A女堅詞拒絕。台北地院法官認為，K男具有碩士畢業的智識程度，也有相當的社會及工作經驗，理應知道要尊重他人的身體及性自主權益，卻為了逞一己私慾，對A女性騷擾，行為確實不妥，最終依犯性騷擾防治法第25條第1項前段之性騷擾罪，判處他拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。

此外，A女針對此事另有提起民事訴訟求償，民事訴訟部分目前仍在法院審理當中。

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(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 拒絕性騷擾，請撥打110、113。

▼影片為今年5月K男落網時的畫面。

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