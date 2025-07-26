波蘭男北捷兩度襲臀「挨告求調解」　受害女怒拒絕！結局曝光

記者黃翊婷／綜合報導

波蘭籍男子K今年5月間搭乘台北捷運抵達忠孝敦化站，卻在行經月台時，兩度徒手襲臀當時正在等候列車的女子A，被抓包之後，他辯稱是不小心碰到，接受偵訊過程全然不配合檢警調查，直到進入法院審理程序，他才改口坦承犯行並提出相關調解條件，但被A女堅詞拒絕。台北地院法官日前依性騷擾罪判處K男拘役50日，得易科罰金5萬元。

▲K男在捷運站對A女襲臀性騷擾，落網後還不斷找藉口，不肯配合檢警調查。（資料照／記者張君豪翻攝）

判決書中記載，K男今年5月間搭乘台北捷運抵達忠孝敦化站，下車之後行經月台時，看到正在等候列車的A女，竟趁月台人多之際，兩度伸手觸摸A女的臀部得逞。

A女氣得報警並決定提告性騷擾，事後她將此事公開在網路論壇Dcard上，一度掀起各界關注。然而，面對警方詢問，K男辯稱是因為人太多才會不小心碰到A女，被帶回派出所偵辦時，又說要找律師，不斷拖延偵訊過程，移送台北地檢署複訊被檢方諭令以3萬元交保候傳，他又藉口錢包在飯店遺失，無法辦理保釋，全然不配合檢警調查，就連接獲警方通知前來協助的波蘭代表處人員也覺得他不可理喻。

直到案件進入法院審理程序，K男才改口坦承犯行，並提出相關調解條件，但被A女堅詞拒絕。台北地院法官認為，K男具有碩士畢業的智識程度，也有相當的社會及工作經驗，理應知道要尊重他人的身體及性自主權益，卻為了逞一己私慾，對A女性騷擾，行為確實不妥，最終依犯性騷擾防治法第25條第1項前段之性騷擾罪，判處他拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。

此外，A女針對此事另有提起民事訴訟求償，民事訴訟部分目前仍在法院審理當中。

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▼影片為今年5月K男落網時的畫面。