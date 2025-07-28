台東光祭轉型夏日文化盛會　6萬人次參與創新高

▲2025台東光祭精彩落幕。（圖／台東縣政府提供）

記者楊晨東／台東報導

歷時45天的「2025台東光祭：沐光泉」，27日晚間在知本溫泉盛大落幕，閉幕式以社區嘉年華與絢爛煙火為夏日藝術饗宴畫下圓滿句點。活動吸引近二千位民眾現場共襄盛舉，整體展期更累計逾六萬人次參與，寫下台東夏季文化活動的新紀錄。

今年光祭首度於夏季舉行，臺東縣長饒慶鈴表示，此次轉型不僅成功打造知本專屬的夜間藝術地景，更擴大串聯在地溫泉業者、社區團體與藝術創作能量，使光祭從單一展覽升級為具文化深度與社會參與的在地慶典。

縣府文化處指出，2025光祭以「沐光泉」為主題，策展12件來自國內外的光藝術大型作品，展區橫跨內溫泉街道、草地與河岸橋梁，營造出極具台東特色的夜間觀展路線。此外，今年特別辦理的「老照片微型展」，蒐羅在地居民提供的歷史影像與記憶，讓觀眾透過光影見證知本的溫泉文化脈絡與地景變遷，成為展覽中極具情感溫度的一環。

活動期間雖遇兩次颱風侵襲，仍不減參與熱情，文化處強調此次活動為地方共創成果的展現，不僅有藝術介入空間，更結合親子市集、社區表演、市集美食與兒童遊樂設施，成功吸引不同世代與族群參與。壓軸兩日的嘉年華匯聚在地表演團隊與藝術家、超過百攤市集、泡泡秀與煙火晚會，為光祭劃下最熱鬧的句點，也有效帶動旅遊與地方消費。

臺東縣政府文化處長李吉崇補充，活動結束後，部分藝術裝置將透過「展後認養」機制，轉由地方飯店與單位保留與維護，延續光祭藝術影響力，並轉化為日常景觀與文化資產。他強調，光祭不只是展期活動，更是讓藝術真正走入社區與生活的一次實踐。

饒慶鈴也強調，未來台東縣政府將持續深化光祭品牌精神，透過藝術照亮不同鄉鎮、促進藝文平權與文化觀光共榮，並邀請各界明年再度共赴台東光祭，讓藝術點亮更多角落，讓地方創生有更多想像與可能。