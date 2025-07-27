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海風星光與樂聲共舞！「最美星空音樂會」大武場浪漫落幕

▲台東「最美星空」音樂會大武場感動落幕。（圖／台東縣政府提供）

▲台東「最美星空」音樂會大武場感動落幕。（圖／台東縣政府提供）

記者楊晨東／台東報導

在海風與星光的輕拂下，台東縣政府年度觀光品牌活動「台東最美星空音樂會」，26日晚間於大武鄉9420濱海休憩區登場，吸引超過四千名旅客及在地民眾共襄盛舉。伴隨海浪聲與溫柔夜風，現場彷彿成為一座天然劇場，讓參與者在音樂與自然交織的夏夜中，度過一場動人而療癒的聽覺盛宴。

大武場次由在地的大武國中原舞合唱團揭開序幕，學生們以原住民族古調與傳統唱腔，唱出部落記憶與文化情感，為現場注入深厚的地方底蘊。隨後登場的Girls女聲樂團，以純淨的多重人聲演繹，帶來輕柔而細膩的聆聽體驗。接棒演出的創作歌手王ADEN，以慵懶浪漫的曲風與節奏感十足的舞台表現，帶領觀眾沉浸在充滿愛與自由氛圍的音樂之夜。

壓軸登場的金曲歌后艾怡良則以深情歌聲在星空下劃出最溫柔的共鳴，從經典情歌到原創作品，她的演出成為整晚最高潮的段落，也讓觀眾在星光陪伴下，留下難忘記憶。整場音樂會融合流行、民族與原創音樂類型，展現台東多元、包容的音樂文化面貌。

本場活動亦響應交通部觀光署「觀光100亮點」推廣政策，縣府特別推出三條「星空慢旅」主題路線，結合日間走讀與夜間觀星行程，邀請遊客以慢活步調探索台東的山海風景與文化魅力。無論偏愛山林、濱海或觀星，每條路線均安排專業導覽，讓民眾白天深入地方、夜晚與星光對話。

此外，搭配本活動的「台灣觀光100亮點 feat. 台東最美星空」抽獎活動已進入倒數階段。即日起至7月31日止，只要在縣內64家星空友善店家消費並完成打卡上傳，即可參加抽獎，最大獎項包括市值上萬元的Beats無線耳機、數位星空導航望遠鏡及台東在地精選伴手禮等，吸引眾多旅人踴躍參與。

下一場星空音樂會將於8月2日移師長濱八仙洞，由高雄市管樂團帶來震撼開場，邀請民眾與星光為伴、用耳朵與心靈感受台東夜晚的獨特韻味。活動詳情可至「台東最美星空」官方社群平台查詢。

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