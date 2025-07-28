中南部豪雨下到周三　周五又有熱帶系統發展

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

周三前受竹節草颱風及西南氣流影響，中南部慎防豪大雨，今天入夜雨勢將更加劇烈，明天北部地區整天也有局部大雨。另外，距離台灣較遠處還有一個熱帶系統預估於周五成形，對台灣暫無影響，是否增強為颱風還要再觀察。

中央氣象署預報員賴欣國表示，今、明天受西南氣流及竹節草颱風外圍環流影響，中南部有局部豪雨，尤其中部山區及南部地區有持續性劇烈雨勢，北部及東半部也有局部短暫陣雨或雷雨，今天入夜後中南部雨勢加劇，明天北部整天也有局部大雨，預計周四才會趨緩。

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他表示，周四至下周一西南風影響，周四、周五南部仍有陣雨或雷雨，苗栗、中部地區及東南部山區也有短暫陣雨或雷雨，中南部有局部大雨或豪雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。周六至下周一降雨趨緩，中南部有短暫陣雨或雷雨，也有大雨機率，苗栗以北、宜花東多雲以午後雷陣雨為主。

賴欣國表示，隨著西南風增強為西南氣流，明天至周六基隆北海岸、東半部、恆春半島及南部沿海要留意長浪，馬祖地區明天也有長浪機率。

他也說，未來一周台灣處在大季風低壓帶，菲律賓及關島中間還有一個熱帶系統預估將於周五成形，但距離台灣較遠，對台灣沒有影響，未來將朝偏北轉東北移動，是否增強為颱風還要再觀察。