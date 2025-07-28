　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中南部豪雨下到周三　周五又有熱帶系統發展

▲▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

周三前受竹節草颱風及西南氣流影響，中南部慎防豪大雨，今天入夜雨勢將更加劇烈，明天北部地區整天也有局部大雨。另外，距離台灣較遠處還有一個熱帶系統預估於周五成形，對台灣暫無影響，是否增強為颱風還要再觀察。

中央氣象署預報員賴欣國表示，今、明天受西南氣流及竹節草颱風外圍環流影響，中南部有局部豪雨，尤其中部山區及南部地區有持續性劇烈雨勢，北部及東半部也有局部短暫陣雨或雷雨，今天入夜後中南部雨勢加劇，明天北部整天也有局部大雨，預計周四才會趨緩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示，周四至下周一西南風影響，周四、周五南部仍有陣雨或雷雨，苗栗、中部地區及東南部山區也有短暫陣雨或雷雨，中南部有局部大雨或豪雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。周六至下周一降雨趨緩，中南部有短暫陣雨或雷雨，也有大雨機率，苗栗以北、宜花東多雲以午後雷陣雨為主。 

賴欣國表示，隨著西南風增強為西南氣流，明天至周六基隆北海岸、東半部、恆春半島及南部沿海要留意長浪，馬祖地區明天也有長浪機率。

他也說，未來一周台灣處在大季風低壓帶，菲律賓及關島中間還有一個熱帶系統預估將於周五成形，但距離台灣較遠，對台灣沒有影響，未來將朝偏北轉東北移動，是否增強為颱風還要再觀察。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
449 2 3354 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
正妹護理師狂瘦25kg！　比基尼美照曝
新竹「福源花生醬」出包　業者道歉曝原因
幕後／823怎麼戰？綠營等賴清德30日中常會態度　新秘書長挑
具俊曄暴瘦「每天去金寶山陪愛妻」　S媽心疼：他太愛熙媛了
823寸土不讓！朱立倫出招　拚「一席都不能少」、力挺重啟核三
快訊／台北男「好像迷路了」失蹤13天　遺體尋獲
台積電資深副總退休　持有1348張台積電股票
快訊／17縣市豪大雨特報！　入夜下更猛
渣警秀肌肉畫面曝！劈腿騙砲多名女記者

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新竹「福源花生醬」黃麴毒素超標　業者致歉下架回收

中南部豪雨下到周三　周五又有熱帶系統發展

新竹「福源花生醬」黃麴毒素超標！醫示警：恐急性肝衰竭

「屋頂還沒蓋上」雨彈狂炸！嘉義災情嚴重　他嘆：屋漏偏逢連夜雨

主管超級好！她跳槽加薪3成「卻開不了口」　網曝1招：才是必殺技

「借錢更難、還錢更痛」掠奪式放貸席捲社會底層　林永頌籲速立專法

快訊／17縣市豪大雨特報！強降雨持續中　入夜下更猛

不斷更新／停班停課最新資訊！「1縣市、2地區、3校」宣布了

高雄魯肉飯老店驚見肥鼠　死亡凝視嚇壞客人！衛生局今稽查開罰

常硬撐又怪自己不夠好　「6種內耗循環」可能是高功能內向者

【有色犬無誤XD】黃金獵犬咬裙子還被現場抓包！

【性別趴】是粉色的！阿公氣噗噗丟東西XD

【眼尖警抓酒駕】台中嫩妹騎車搖晃...短裙沾「嘔吐物痕跡」

【趕投胎？】騎士無視學長右轉燈...路口硬超險被撞！

【又是波音！】美航179人客機失火冒煙　乘客逃生畫面曝光

【啊~~】水牛寶寶奇葩叫聲讓人忍不住跟著學XD

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【冰塊的絕命終結站？】冰塊版溜滑梯！　網友想搭看到結局秒放棄

台中大樓水塔驚見男屍！吊掛遺體畫面曝　住戶急討論水質

【迷路蛇寶】鹿港驚見「蛇界香奈兒」　身價破萬離家出走待認領

新竹「福源花生醬」黃麴毒素超標　業者致歉下架回收

中南部豪雨下到周三　周五又有熱帶系統發展

新竹「福源花生醬」黃麴毒素超標！醫示警：恐急性肝衰竭

「屋頂還沒蓋上」雨彈狂炸！嘉義災情嚴重　他嘆：屋漏偏逢連夜雨

主管超級好！她跳槽加薪3成「卻開不了口」　網曝1招：才是必殺技

「借錢更難、還錢更痛」掠奪式放貸席捲社會底層　林永頌籲速立專法

快訊／17縣市豪大雨特報！強降雨持續中　入夜下更猛

不斷更新／停班停課最新資訊！「1縣市、2地區、3校」宣布了

高雄魯肉飯老店驚見肥鼠　死亡凝視嚇壞客人！衛生局今稽查開罰

常硬撐又怪自己不夠好　「6種內耗循環」可能是高功能內向者

這也造假！西藏景點付費合影藏獒　竟是拉布拉多假扮

106億軍服採購案評委轉身興采獨董　顧立雄：我們已經移送法辦

建商連環倒、都更案也貸不到　產業大老憂崩盤

HOLA夏出清千項商品最低3折起　2千元SOU．SOU涼被不到700帶回家

忻悅舞蹈團《舞韻承青成果展暨公益演出》　盛大登場

台電新營區處啟動災後線路巡查　後壁雨彈狂炸電桿緊急補強

林佳龍訪日　陸外交部：已在北京和東京嚴正交涉，提出強烈抗議

新竹「福源花生醬」黃麴毒素超標　業者致歉下架回收

中南部豪雨下到周三　周五又有熱帶系統發展

台南新化圳驚見男浮屍　死者疑為賴姓男子身分待確認

【新娘社死現場？】 E人老公拍婚紗成迷因播放器

生活熱門新聞

快訊／氣象署宣布14:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

快訊／6地區雨量明午前達停班課標準　24小時估降400毫米

王小棣道歉了！　點名「這些立委」：讓你們被牽連

注意！明起7縣市陸續停水　最長斷水達8天

快訊／大雷雨狂炸　嘉義縣今緊急宣布停班課

竹節草復活夾擊台灣　紫爆豪雨才要開始

大罷免「為何流失中間選民？」　名醫曬恐怖截圖

快訊／8級強風來了　10縣市豪大雨特報

竹節草上演「大復活」成颱　2021年盧碧也曾重生釀災

黃偉哲點名YTR指責清潔隊！她反擊

大雷雨突襲！紫一大坨豪雨警報升級

即／大雷雨+強風國家警報！15縣市升豪大雨

快訊／8級強風來了　今晚「雨更大」

LINE「1功能」千萬別開！　官方示警：任何理由都不行

更多熱門

相關新聞

不斷更新／停課停班一覽

不斷更新／停課停班一覽

受到低氣壓豪大雨影響，中央氣象署上午9時25分發布豪雨特報。苗栗縣、台中市已有豪雨發生；雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市有局部豪雨或豪大雨；高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨；彰化、南投地區有局部大雨發生的機率。《ETtoday新聞雲》將不斷更新停班停課資訊，也請民眾多加注意自身安全。

中南部入夜降雨更劇烈　高屏24小時內恐下破400毫米

中南部入夜降雨更劇烈　高屏24小時內恐下破400毫米

雨勢今起連炸3天「入夜後更猛烈」　雲嘉南慎防劇烈天氣

雨勢今起連炸3天「入夜後更猛烈」　雲嘉南慎防劇烈天氣

快訊／「竹節草」復活！日本氣象廳認定：再次增強為颱風

快訊／「竹節草」復活！日本氣象廳認定：再次增強為颱風

明起中南部豪雨連下5天　未來一周全台濕答答

明起中南部豪雨連下5天　未來一周全台濕答答

關鍵字：

天氣降雨溫度

讀者迴響

熱門新聞

《戲說》李宇柔15歲兒睡夢中驟逝！送醫搶救不治

快訊／魏如萱認愛小21歲男網紅！ 遭爆介入談姐弟戀…護愛：都是單身交往

具俊曄烈陽下守候大S

快訊／氣象署宣布14:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

「普發1萬現金」政院最晚7／31覆議　國民黨嗆一定否決

快訊／6地區雨量明午前達停班課標準　24小時估降400毫米

王小棣道歉了！　點名「這些立委」：讓你們被牽連

租婚紗發現「AV女優穿過了」　新娘沮喪：早知道就不簽約

「新竹福源花生醬」黃麴毒素超標

泫雅突PO裸照！「上身全脫光」大尺度照瘋傳

注意！明起7縣市陸續停水　最長斷水達8天

快訊／大雷雨狂炸　嘉義縣今緊急宣布停班課

竹節草復活夾擊台灣　紫爆豪雨才要開始

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開

最成功粉絲！《黑白大廚》崔鉉碩女兒愛上「本命偶像」9月結婚

更多

最夯影音

更多

【有色犬無誤XD】黃金獵犬咬裙子還被現場抓包！

【性別趴】是粉色的！阿公氣噗噗丟東西XD

【眼尖警抓酒駕】台中嫩妹騎車搖晃...短裙沾「嘔吐物痕跡」

【趕投胎？】騎士無視學長右轉燈...路口硬超險被撞！

【又是波音！】美航179人客機失火冒煙　乘客逃生畫面曝光

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面