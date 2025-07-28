雨勢今起連炸3天「入夜後更猛烈」　雲嘉南慎防劇烈天氣

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

「竹節草」昨晚增強回颱風，隨著其從台灣北部海面通過，西南風增強，今天至周三中南部地區都要慎防豪大雨，嘉義、雲林、台南有短延時大豪雨等劇烈天氣，累積雨量驚人，今晚起雨勢將更長更猛烈，北部地區也會有間歇性雨勢，預計要到周四才會趨緩。

中央氣象署預報員朱美霖表示，未來一周台灣附近低壓帶及西南風影響，中南部持續有顯著降雨，今晚到周三西南風明顯增強，中南部有豪雨等級以上降雨，其他也有短延時強降雨等劇烈天氣。

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朱美霖表示，竹節草昨晚8時增強回颱風，今早8時在琉球附近海域，未來持續沿著高壓邊緣往西北移動，明天接近浙江沿海登陸大陸，今、明天隨著颱風往台灣北方接近，西南風有增強情形；至於柯羅莎颱風距離台灣約2300公里，未來偏北移動，對台灣無影響，但這樣的低壓帶維持在台灣附近，未來一周天氣都不穩定。

朱美霖指出，昨天累積雨量在宜蘭頭城有170毫米、屏東近山區有150毫米、中部到竹苗地區也有超過100毫米，今天清晨雨勢加劇，日累積雨量在嘉義太保已有356毫米、台南後壁、雲林水林、嘉義市西區都有200至300毫米，其中伴隨短延時強降雨更劇烈，3小時累積雨量在嘉義太保、台中大甲及雲林北港都有超過200毫米，達短延時大豪雨等級。

▲嘉義太保、台中大甲及雲林北港3小時累積雨量都有超過200毫米，達短延時大豪雨等級。（圖／氣象署提供）



她表示，目前台灣附近受西南風水氣影響，最新豪雨特報範圍包括雲林、嘉義及台南有大豪雨等級，高屏地區為豪雨等級，彰化、南投有大雨情形，未來要持續留意這種劇烈天氣，山區也要慎防坍方。

她指出，今天中南部有顯著短延時強降雨，今晚隨著西南氣流影響 中南部降雨更長更劇烈 ，未來一周颱風外圍環流影響下，北部也有間歇雨勢。今晚到周三中南部有持續明顯降雨，中部山區及南部地區有局部豪雨，北部為間歇陣雨。周三後颱風遠離，降雨逐漸緩和，周四至周日台灣附近還是西南風環境，南部降雨時間仍長，苗栗以南都有間歇陣雨或雷雨。

另外，朱美霖提醒，南邊有西南風強風軸，加上北邊有颱風通過，今天起北海岸、東半部、恆春半島、蘭嶼及綠島要留意長浪，明天南部地區也會受影響，預計持續到周三後。

▲未來24小時降雨趨勢。（圖／氣象署提供）