中南部入夜降雨更劇烈　高屏24小時內恐下破400毫米

記者周湘芸／台北報導

受到竹節草颱風往西北西移動影響，西南風逐漸增強為西南氣流，今晚至周三中南部地區降雨將更劇烈，中部山區及南部地區都要慎防局部豪雨以上等級，未來24小時台南累積雨量預估達200至300毫米，高屏地區更達250至400毫米。

▲低壓帶及西南風影響，中南部地區慎防豪大雨。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員朱美霖表示，台灣目前處在大低壓帶，受到西南風影響，今天清晨起中部以北就有短延時強降雨，預估今天晚間到周三台灣附近西南風增強為西南氣流，中南部降雨將更劇烈。

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朱美霖指出，今天清晨至上午短延時強降雨由北往南影響西半部，今天台中、雲林及嘉義3小時累積雨量已超過200毫米，達短延時大豪雨等級，北部也有局部陣雨或雷雨，隨著中南部降雨熱區逐漸往內陸移動，目前雲林、嘉義、台南及屏東累積雨量已超過200毫米，嘉義更達439毫米。

朱美霖表示，竹節草颱風今早在琉球海域打轉，白天偏西北西接近東海，明天預計往西北緩慢接近浙江，周三進入浙江沿岸，期間台灣處於低壓帶，受到竹節草往西北西移動影響，西南風進一步增強，中南部雨量累積逐漸增加，中部以北也有局部陣雨，宜蘭午後熱力作用也有陣雨。

▲各地定量降水預報。（圖／氣象署提供）

她指出，隨著西南風增強，預測今天白天到傍晚中南部雨勢逐漸加劇，今天晚間到明天清晨中南部降雨持續且更明顯。明天白天中南部降雨極值稍微往山區移動，但平地雨勢仍未趨緩。明天晚間到後天清晨仍有一波波雨勢，山區也有長時間降雨，提醒中部山區及南部地區防局部豪雨以上等級。

根據未來24小時定量降水預報，朱美霖表示，今天下午2時到明天下午2時，高雄、屏東有顯著雨勢，台南累積雨量預估為200至300毫米，高屏地區為250至400毫米，嘉義以南、台東山區及恆春半島為150至200毫米，其他地區也有局部大雨。

另外，她指出，隨著西南風增強，基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海浪高達2至3米，明天南部沿海也有長浪，提醒民眾留意。