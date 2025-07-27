明起中南部豪雨連下5天　未來一周全台濕答答

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）



記者周湘芸／台北報導

未來一周低壓帶及西南風影響，中南部地區首當其衝，今晚起就會有明顯雨勢，周五前都有豪雨以上等級或大雨機率，其他地區不定時也有降雨。另外，竹節草颱風減弱後，今早又增強為熱帶性低氣壓，移動過程中，可能為台灣沿海帶來長浪，提醒民眾留意。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，受到低壓帶及西南風影響，未來一周中南部降雨明顯，其他地區也不定時有降雨，北部及東半部仍以午後雷陣雨為主。

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他表示，今晚起中南部就有局部豪雨機率，周二至周三中南部山區恐有致災性降雨，累積雨量相當多，要留意坍方落石及溪水暴漲，南投及嘉義以南山區可能達豪雨以上等級，中南部平地也有大雨或豪雨。周四至周六中南部持續有局部豪雨，但雨勢已稍微趨緩，整體預計要到周六至下周日才會緩和。

劉沛滕指出，台灣目前位處低壓帶南邊，加上西南風水氣影響，中南部到周五前都要留意劇烈豪雨，甚至延伸到苗栗地區都可能有中南部帶來的水氣。

另外，劉沛滕也說，竹節草颱風昨天減弱為一般低氣壓，今天上午8時又增強為熱帶性低氣壓TD11，預計明天下半天往西通過東海，朝中國浙江一帶移動，未來一周基隆北海岸、東半部及恆春半島都有長浪，明、後天馬祖及南部沿海也有長浪發生，提醒海邊活動民眾留意。