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神同步！雙胞胎兄弟「同分666」　考上同校同系

浙江有一對雙胞胎兄弟，從同樣的學校畢業，又錄取一樣的學校和科系，而且成績也一樣。（圖／翻攝自微博）

▲浙江有一對雙胞胎兄弟，從同樣的學校畢業，又錄取一樣的學校和科系，而且成績也一樣。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

巧到不能再巧！中國浙江杭州有一對雙胞胎兄弟，同樣以666分的好成績，被西安交通大學計算機科學與技術專業錄取。不只如此，2人都畢業於杭州學軍中學，高考的分數一樣，而且又被同一所學校以及同一個系所錄取，讓網友不禁感嘆這對兄弟是「神同步」。

雙胞胎兄弟曾子翀、曾子翊除了長相神似外，連高考都考了666分的好成績。據《極目新聞》報導，哥哥曾子翀表示喜歡西交大是因為有深厚的歷史和強大的學科實力；弟弟曾子翊喜歡的原因是，西安市是一座擁有獨特人文魅力的城市。

曾子翀、曾子翊以666分好成績錄取西安交大。（圖／翻攝自微博）

▲曾子翀、曾子翊以666分好成績錄取西安交大。（圖／翻攝自微博）

西安交通大學官方微博在7月25日發文祝賀2人：「來自浙江的雙胞胎兄弟以666分同分佳績，雙雙考入西安交大同一專業！這份神同步的優秀，是緣分更是實力。未來，期待這對兄弟在交大並肩逐夢，綻放更多光彩！我們在興慶宮旁、渭水之畔等你們」。

對此，西安交通大學負責浙江杭州地區的招生老師回應，往年學校也有錄取過雙胞胎學生，但沒有錄取同一個系，「這2個孩子不僅同校同專業，甚至連高考分數都是一樣的，數字還是666，這個非常神奇」。

消息一出，掀起一番熱議，網友紛紛讚嘆，「真是父母的驕傲呀，還是雙倍的！」、「爸媽好福氣啊」、「都是別人家的孩子」、「這樣的娃有1個就心滿意足了，他爸媽竟然有2個！」

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