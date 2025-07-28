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保住川習會！　金融時報：川普對中放寬「技術出口管制」

▲▼川普與習近平，中美貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲外界預期，川普與習近平可能在今年10月底會晤。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

英國《金融時報》引述知情人士說法報導，美國已經凍結對中國的技術出口管制，避免損害與北京的貿易談判，並且協助總統川普，確保今年能夠與習近平會晤。

8名知情人士、包括現任與前任美國官員透露，美國商務部負責出口管制的「產業安全保障局」（Bureau of Industry and Security）已被告知，近幾個月避免對北京採取強硬行動。

與此同時，美中官員28日正在瑞典斯德哥爾摩（Stockholm）舉行第3輪貿易會談，試圖達成持久協議，避免高額關稅。此前，兩國也分別於5月及6月，在日內瓦和倫敦舉行會談。

事實上，除了川普想要避免可能破壞川習會的行動，一些官員也認為美國的出口管制可能受限，因為中國恐怕又會對美國實施稀土及磁鐵的出口管制作為報復，就像今年5月一樣。

與此同時，H20晶片已為美國國安官員與輝達（Nvidia）之間的爭論焦點，前者宣稱這款晶片能夠幫助解放軍，後者宣稱阻止美國技術出口只會迫使中國企業加速創新。

儘管輝達近期獲得川普政府批准，恢復把H20晶片銷往中國市場，美國國安官員與專家卻對此感到不安。一名前官員說，「川普現在基本上凍結了美國出口管制，又把H20半導體送出去，破壞了我們最關鍵的國安工具之一。」

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