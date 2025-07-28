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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳揮文：大罷免大失敗有什麼好高興　這算是國民黨贏嗎？

▲名嘴陳揮文。（圖／翻攝飛碟聯播網YouTube）

▲名嘴陳揮文。（圖／翻攝飛碟聯播網YouTube）

記者郭運興／台北報導

726大罷免落幕，最終25件罷免案全數失敗。對此，媒體人陳揮文26日表示，爽是爽開票結果而已，只是大罷免大失敗而已，解決了什麼？這有什麼好高興的？大家又不是那些立委，這算是國民黨贏嗎？那本來就是他的選區不是嗎？他強調，建議藍委一定要謙卑，絕對不要以為吃了「無敵星星」，就為所欲為，那就完蛋了，因為青鳥跟黑熊雖然輸了大罷免，但他們是不會解散的。

陳揮文於直播表示，爽是爽開票結果而已，可是國家社會的問題還是沒解決，只是大罷免大失敗而已，解決了什麼？藍軍士氣高昂，吐了一口悶氣而已，如果從藍軍角度看當然是很爽，但換一個角度看，這有什麼好高興的？大家又不是那些立委。

陳揮文表示，建議國民黨、民眾黨開心一個晚上就好，如果未來5個會期在立法院胡搞瞎搞，民意還是有可能會反撲的，只是在原來選區守住立委席次，其實沒有什麼好高興的。

陳揮文指出，譬如說賴士葆、羅智強是全國最藍的兩個區，贏了不是廢話嗎？選區是天龍國的天龍國、蛋黃區的蛋黃，在那麼藍的區守住了立委席次，這有什麼好高興、好難過的。

陳揮文認為，國民黨守住立委席次是應該的，本來就是自己的選區，但立委的付出與努力也很辛苦，用大選的規模在守這場罷免投票，就連傅崐萁也是一樣，這也是事實。

陳揮文提到，少數素質差的支持者在見縫插針、興風作浪，一直說贏了贏了，但贏了什麼？你覺得這個算是國民黨贏嗎？以大罷免的投開票結果，可以說是國民黨贏嗎？那本來就是他的選區不是嗎？應該要說藍委守住了選區。

最後，陳揮文強調，建議國民黨團與藍委一定要謙虛跟謙卑，絕對不要以為挺過大罷免，吃了「無敵星星」，就覺得天下無敵而為所欲為，那就完蛋了，因為青鳥跟黑熊雖然輸了大罷免，但他們是不會解散的，如果國民黨在立法院要強行通過與兩岸有關的敏感法案，青鳥黑熊再度包圍立法院不是不可能。

▼台北市長蔣萬安率台北市五名立委羅智強、徐巧芯、李彥秀、賴士葆、王鴻薇召開記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北市長蔣萬安率台北市五名立委羅智強、徐巧芯、李彥秀、賴士葆、王鴻薇共同召開記者會。（圖／記者湯興漢攝）

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