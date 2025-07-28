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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

呂秀蓮揭大罷免潰敗8原因　司法雙標、青鳥黑熊、關稅黑箱全入列

▲前副總統呂秀蓮。（圖／記者湯興漢攝）

▲前副總統呂秀蓮。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

726大罷免大失敗，外界對民進黨檢討聲浪逐漸浮現。對此，前副總統呂秀蓮今（28日）指出8個造成「全面罷免全面失敗」的原因，從執政未有具體施政、柯文哲案檢媒密切、死亡連署選擇性辦案、抗中保台失效與青鳥黑熊言論、關稅談判黑箱、團結十講雜質說、丹納斯颱風救災不利、藍營普發1萬等原因，她強調，賴總統該重整執政威信、行政團隊展現施政能力，要不然應該進行人事大改組，現在應該是主政者要聽人民聲音的時候。

針對大罷免結果，呂秀蓮表示，24+1的大罷免沒有一位罷免成功，投票率之高出乎大家意料，其中有7位的同意罷免人數有超越罷免門檻，只是因為不同意罷免人數更多，這也反映出被罷免者有效的動員，尤其後面的政黨攸關生存發展，當然會大動員。

呂秀蓮表示，自己相信中國大陸某些人真的會高興，看著台灣民主亂象，罷免目的也沒有達到，這次罷免理由幾乎是親中，所以自己最擔心，罷免最得利的的人就是綠營最反對的人。

呂秀蓮點出罷免失敗理由，第一，在憲政體制下罷免應該要循規蹈矩，現在的罷免法是不是還有一定的修正空間，為了要推動大罷免，很多人都在說賴清德、卓榮泰就任以來，轉眼一年過去了，好像沒有令人印象深刻的具體施政，無疑跟大罷免陰影有關，國政都荒廢了一段時候，賴清德總統只剩下兩年多的時間，應該思考如何積極加強內閣更加健全與施政目標明確。

呂秀蓮提到，第二，賴清德上任以來，第一個是對鄭文燦肅貪，整個過程讓大家非常驚嚇，接著針對柯文哲，這中間大家會覺得為什麼檢察體系會跟某特定媒體有這樣密切的關係，分明偵查不公開，為什麼有特定媒體一五一十將內幕揭發，接著已經很久沒看過檢察官是可以在清晨按門鈴，突然其來進行大搜索大逮捕，然後進行羈押或是交保。

呂秀蓮認為，民眾黨這次的貢獻最大，柯文哲的案子讓他們支持者無條件去挺反罷免，之所以可以無條件挺國民黨是因為他們沒有一位區域立委被罷免，這也讓她質疑為什麼不分區立委不能被罷免？有任期的民意代表應該在特殊狀況有辦法下台，這次大罷免民眾黨完全受益於這點，而能全力去支持國民黨。

呂秀蓮再說，第三，大罷免第二關，突然很多國民黨重要的人員不斷被搜押，被羈押，而且到現在還有很多重要人物沒有交保，難道民團罷免案都是完全正確合法的嗎？會不會一面倒選擇性辦案，人民的眼睛是雪亮的，當全面針對死亡連署，大搜索大拘捕時，為什麼只針對特定陣營？人民的眼睛與心裡也是會看的。

呂秀蓮指出，第四，這時候來了一個漢光演習，當這個有史以來最大規模的實戰實境的大規模演習，台灣的兩岸政策一直在抗中保台以外，還有推動連署的青鳥黑熊很多言論更是不夠周延與理性，都會讓大家感覺到兩岸需要戰爭嗎？人民應該更希望和平。

呂秀蓮再指，第五，然後在這次川普關稅談判裡面，大家看到全面性的黑箱談判，任何一點訊息都沒有，企業界能對這件事不會提心吊膽嗎？對執政黨心生不滿嗎？

呂秀蓮提到，第六，這期間賴總統發表十講，自己看完覺得百分之90內容非常的好，但就是有一點點小毛病被對方擴大反彈，特別是雜質說，被渲染成不支持台獨，好像就是親中，而且柯建銘又要祭出刑法100條叛亂罪。

呂秀蓮說，第七，這中間老天也示意，來個一個不大不小的颱風，直接衝擊到了台灣，讓許多房子被摧毀掉，但幾天下來大家感覺到政府救災不力，官員的回應對民間的重視度「失溫了」，讓大家覺得這一年來政府的溫度越來越下降，感覺不到執政者的關愛。

呂秀蓮認為，第八，無形中這點也被藍營巧妙利用，既然國稅局稱超收了多少錢，所以藍營提出普發1萬元，難免人民心裡會想趕快去投票，保住這些立委，因為他們支持一人一萬，這個比例多高不確定，但自己去投票時，看到有很多人熱情參與，自己想這應該多少有影響，這是人之常情。

呂秀蓮指出，票已經投了，當天晚上自己本來以為相關人員應該懇切地向選民表示對民主尊重、大大的檢討，但是大家卻看到有些人發出急於切割的訊息。

呂秀蓮強調，下面的課題是賴總統重整執政威信、行政團隊趕快展現施政能力，要不然應該進行人事大改組，還有總統府爆發的共諜案應該徹底清查，讓全民放心。

最後，呂秀蓮也提到，另外兩岸關係，賴總統嚴厲提出境外敵對勢力，卻又拋出兩岸大小公司併購說，民進黨沒有人呼應也沒有人辯解，在大罷免的時候卻任憑黑熊叫罵中共，這也讓很多人質疑，真正的兩岸政策是否要召開朝野全國的國是會議，現在應該是主政者要聽人民聲音的時候。

▼總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

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