罷團是公民團體？媒體人曝「決策核心絕對不是」：別低估老百姓

▲反共護台志工聯盟開票之夜，支持者情緒低落。（資料照／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「罷團核心是單純的公民團體？」資深媒體人黃揚明在臉書上發文表示，雖然罷團的志工、追隨者可能是公民，但是「決策核心」絕對不是，幸好這次罷免證明了側翼無法主導民意。他也說，雖然在野黨也有很多問題，但不等於執政黨可以任意假民主之名，行鬥爭之實。

黃揚明在臉書粉專「黃揚明（剝雞）」上發文表示，罷團的很多志工、追隨者，或許都是以公民的身分參與，但是「決策核心」絕對不是，尤其是「曹興誠、史書華這類側翼意見領袖」，並不會因為用「公民」包裝，就可以把「側翼」的外殼褪去。

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黃揚明直言，賴清德和民進黨真的不要低估老百姓的智慧，幸好這次罷免證明側翼沒辦法主導民意，如果民進黨的路線還是繼續側翼治國、帶風向，然後一直打「反共」口號，那是不會長久的。

黃揚明更說，找側翼當先鋒，打勝仗就收割、敗仗就切割的模式，拿不到油水的側翼也早晚會翻臉。他認為，在野黨也有很多的問題，可是這並不代表執政黨可以「任意假民主之名，行鬥爭之實」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「公民團體有這麼多經費？志工是真志工嗎」、「是誰付錢給這些公民團體的」、「沉默的多數並不是笨蛋」、「這時候才明白為什麼要用公民團體當領銜人了」、「操作仇恨可以帶來流量，但不能得到認同」、「這種不懂得檢討丶認錯的執政黨，注定下次仍然是失敗的」。