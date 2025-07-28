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癌男胞弟病逝生活陷困頓　枋寮警民攜手送暖助喪葬費

▲枋寮警分局員警將善款交予童男。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局員警將善款交予童男。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東佳冬鄉童姓男子罹癌又突逢胞弟病逝，無力負擔喪葬費，枋寮警分局員警得知，自掏腰包並號召地方人士與善心團體響應，募得9萬元善款，轉交予童男，盼助其度過難關。

▲枋寮警分局員警將善款交予童男。（圖／記者陳崑福翻攝）

枋寮警分局東海派出所所長藍清輝與警員夏群凱，透過立法委員徐富癸特助陳谷智與民間友人尤秀卿，得知佳冬鄉52歲童姓男子雙親早世，原從事臨時工維生，養育二子，卻又罹患癌症領有重大傷病卡，生活困頓。

日前未婚的胞弟因病離世，突如其來的噩耗，不僅讓他悲痛萬分，也讓本已拮据的家庭，面臨無力承擔的喪葬費用窘境，生活雪上加霜。

藍清輝得知自掏腰包及協調民間友人戴昆財、戴奎浚、蘇清波、許展榮、夏苡明、黃慶春、吳金泉、張龍欽、黃振榮、蘇財福、鍾進文、江宏偉、詹光榮、吳倧纑、黃大洲、陳清祥、藍怡芬、藍一宸、藍一軒、陳柏融、陳禹銓、鄭延成、郭素香、鄭繼宸、鄭欣榮、方光榮、莊雅斐、方思云、方玟棋及大庄巡守隊、麻古茶坊(枋寮店)等人捐助新臺幣2萬5500元。
及民間善心團體陳柏宏、阮文亮、潘睿典、楊翔棕、楊博閎、楊貴荃、柯建能、吳玟澄、楊皓量、蔡宗諺、蔡有力等人捐助2萬5500元；卿友團捐助3萬9000元，共同捐助9萬元，並於東海派出所內親將善款交付童民，盼微薄之善款可以暫解燃眉之急，渡過眼前難關。

分局長盧恒隆肯定所長藍清輝帶領所內同仁發揮人民保姆大愛之精神，足資同仁表率，殊值嘉勉。

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