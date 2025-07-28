持刀恐嚇、開車衝撞妻子親屬　屏東家暴男違反保護令被收押

▲屏東地檢署聲柙張男獲准。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署日前接獲通報，張姓男子涉嫌違反法院核發暫時保護令，遂由檢察官洪綸謙指揮轄區的東港警分局員警展開偵辦，將張男拘提到案，經檢察官複訊後，認定其涉犯多項刑責，並有反覆施暴之虞，於7月25日向屏東地方法院聲請羈押獲准。

經查，27歲張男與配偶育有1女，因家庭暴力事件，法院於7月初核發保護令，禁止其騷擾或施暴。但張男明知保護令在案，仍於7月22日上午前往配偶暫居處，持折疊刀恐嚇配偶親屬，並強行拖拉配偶返家致其受傷；期間更駕車衝撞配偶親屬，造成右腳受傷。同日下午，張男竟再次返回現場，與親屬發生激烈衝突，持刀恐嚇並揚言自殘，進而再度衝撞現場人員，導致眾人心生畏懼，現場安全遭受重大威脅。

檢察官認定其行為涉犯家庭暴力防治法第61條第1款違反保護令、刑法第277條第1項傷害罪及第305條恐嚇危害安全等罪名，犯罪情節重大，且具反覆實施之高度可能性，有羈押之必要，遂依法聲請羈押並獲准。

屏東地檢署嚴正聲明，保護令是防止家庭暴力、保護被害人安全的重要防線，任何違反行為皆可能引發無法挽回的後果。對於此類反覆施暴、無視法律的行為，檢察機關將秉持零容忍態度，依法嚴辦。

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