小琉球白沙碼頭火警！40輛機車燒光　烈焰竄天恐怖畫面曝

中信兄弟洋投李博登今（25）日在台北大巨蛋繳出6局無失分的優質先發，率隊以5比0完封統一7-ELEVEN獅，不僅終止近期低迷，也奪下來台首勝；賽後他坦言，這場比賽終於「找回自己的節奏」，也強調持續適應台灣環境、希望未來表現更穩定。