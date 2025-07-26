小琉球白沙碼頭火警！40輛機車燒光　烈焰竄天恐怖畫面曝

記者陳崑福、郭玗潔／屏東報導
屏東縣琉球鄉三民路發生機車火警！昨(25)日20時18分消防獲報，指白沙碼頭城隍廟附近發生火警，立即派遣琉球分隊3車5人前往搶救，由小隊長陳昌仁帶隊，在20時24分到達現場，發現有多輛機車燃燒，立即佈線搶救，初步目前無人員受傷受困，火勢於21時23分火勢撲滅，詳細起火原因仍待進一步調查。
據了解，現場燃燒機車粗估約40輛左右，實際數量及油電車種待本局火調人員確認。
▼屏東縣琉球鄉白沙碼頭城隍廟附近發生機車火警。（圖／記者陳崑福翻攝)
記者陳崑福、郭玗潔／屏東報導
屏東縣琉球鄉三民路發生機車火警！昨(25)日20時18分消防獲報，指白沙碼頭城隍廟附近發生火警，立即派遣琉球分隊3車5人前往搶救，由小隊長陳昌仁帶隊，在20時24分到達現場，發現有多輛機車燃燒，立即佈線搶救，初步目前無人員受傷受困，火勢於21時23分火勢撲滅，詳細起火原因仍待進一步調查。
據了解，現場燃燒機車粗估約40輛左右，實際數量及油電車種待本局火調人員確認。
▼屏東縣琉球鄉白沙碼頭城隍廟附近發生機車火警。（圖／記者陳崑福翻攝)
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